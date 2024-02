Test Drive Unlimited Solar Crown sieht inzwischen so viel besser aus

„Wir arbeiten noch daran, diese Effekte zu integrieren und zu optimieren. Es ist ein wichtiges Element beim Eintauchen ins Gelände, aber auch ressourcen- und leistungsintensiv. Unser aktuelles Entwicklungsziel besteht darin, die beste Balance zwischen Partikeleffekten und Leistung zu finden und gleichzeitig sicherzustellen, dass ein reibungsloses Gameplay weiterhin Priorität hat. Obwohl wir mit der KT Engine lange Staubspuren wie in den WRC-Spielen anzeigen können, ist dies in Test Drive Unlimited Solar Crown aufgrund der Größe von Hong Kong Island und der Ressourcen, die für die Darstellung anderer Spieler und der detaillierten Umgebungen erforderlich sind, eine viel größere Herausforderung.“

