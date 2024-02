Terminator: Survivors – Das Spiel, auf das Fans gewartet haben

Auf der offenen Weltkarte ist man somit menschlichen als auch mechanischen Bedrohungen ausgesetzt. Der erste Trailer zeigt zwar noch kein Gameplay-Material, dafür einige der Survivor, die an abgelegenen Ort nach Ressourcen suchen und dabei von einem T-800 entdeckt werden. Der Clip endet schließlich mit den Worten „Creating The World“ und ein paar Konzeptzeichnungen der postapokalyptischen Welt.

„Terminator: Survivors könnte das bisher größte Spiel der Reihe sein, da es offenbar auf die früheren linearen Erzählungen verzichtet, um den Spielern die Möglichkeit zu bieten, vollständig in das Terminator-Universum einzutauchen und es in seiner offenen Welt tiefer zu erkunden. Der Zusammenbruch der Gesellschaft und der zunehmende Widerstand bei intensiven Plünderungsmissionen dürften zu einem einzigartigeren Spiel- und Story-Erlebnis im Vergleich zu den bisherigen Spielen führen,“ kommentiert ScreenRant .

„Terminator: Survivors“ ist ein Open-World-Survival-Game, das in der Welt des berühmten Science-Fiction-Franchise spielt. Hier schlüpft man jedoch nicht in die Rolle des Terminators, sondern erkundet dessen gefährliche Welt.

What do you think?