Dragonkin: The Banished – Isometrisches Action-RPG angekündigt

Nacon hat das isometrische Action-RPG „Dragonkin: The Banished“ angekündigt, das im Februar 2025 für PS5, Xbox Series X|S und PC erscheint.

In „Dragonkin: The Banished“ durchstreifen Spieler eine Welt, in der mächtige Drachen das Land verwüstet und böse Kreaturen auftauchen ließen. In der Rolle von vier Heldenklassen macht sich die Spieler auf die Jagd und in den Kampf gegen die abscheulichsten Monster. Jeder besiegte Feind bringt sie ihrem ultimativen Ziel einen Schritt näher: die vier Ahnendrachen zu finden und zu eliminieren.

Durch den Verzehr von Drachenblut haben die Helden ihre eigenen Fähigkeiten, einzigartigen Kräfte und Kampftechniken erworben. Basierend auf ihrer Beute, ihrem gewählten Build und irhen Vorlieben werden ihre Kräfte und Angriffsstärke verändert.

Hunderte Fähigkeiten und Builds

Mittels Ancestral Grid, einer innovativen Mechanik, lässt sich der Charakter verbessern und ihn zu einem einzigartigen Kämpfer entwickeln. Jedes Mal, wenn Spieler mehr Macht erlangen, entscheiden sie, wie sie ihre Upgrades kombinieren, um das Ancestral Grid bestmöglich zu füllen. Durch das Kombinieren dieser Fähigkeiten lässt sich sein Held immer weiter optimieren oder um Laufe des Abenteuers und nach seinen Vorlieben verändern, um sich neuen Feinden anzupassen. Jeder Held hat zudem sein eigenes Ahnengitter und eine Vielzahl möglicher Kombinationen, was ihn absolut einzigartig macht.

So reisen Spieler durch die Welt von Dragonkin, erfahren mehr über ihre Geschichte und konfrontiere alles, was sie bedroht. Vulkane, Tundra, Sümpfe und viele andere Umgebungen: Auf der Jagd entdecken sie alles, was die Welt zu bieten hat – unterschiedliche Biome, endemische Monster und spezifische Ressourcen.

Währenddessen wächst und verändert sich basierend auf seinen Entscheidungen und Entdeckungen die gesamte Stadt, Gebäude lassen sich aufwerten, neue Bewohner kennenlernen, oder Ausrüstung und zusätzliche Dienstleistungen finden.

„Dragonkin: The Banished“ kann zudem vollständig im KoOp-Modus lokal oder online mit zwei Spielern oder online mit bis zu vier Spielern gespielt werden, einschließlich dem zufälligen Beitrag von Kriegern, die man nicht kennt.