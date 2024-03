Endurance Motorsport Series enthüllt, neue Konkurrenz für GT?

Neben einer Reihe offiziell lizenzierter Fahrzeuge und Strecken bringt KT Racing das Know-how, welches man mit ihrer Arbeit an der WRC- und Test Drive-Serie gewinnen konnte, in die Entwicklung ein.

„Endurance Motorsport Series“ wird als anspruchsvollste und umfassendste Anforderungen an den Motorsport beschrieben, in der die perfekte Teamkoordination der Schlüssel zum Erfolg ist. Hier erlebt man nicht nur das Adrenalin und die Spannung als Fahrer hinter dem Steuer, sondern auch als Renningenieur mitten in der Box.

