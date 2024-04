Frostpunk 2: Neues Deep Dive-Gameplay zum Start der Beta

Nicht nur die Beta-Phase auf dem PC bietet umfassende Einblicke in „Frostpunk 2“, das neue Gameplay liefert einige Kommentare des Entwicklers, in denen diese über wichtigsten Änderungen des Spiels sprechen. Unter anderem gehen diese darin auf den von der Community gewünschten Endless-Mode ein. Dieser hat dazu geführt, dass Spieler hunderte Stunden in die Konstruktion ihre Städte und Gesellschaft in der gefroherenen Einöde steckten.

