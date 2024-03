Game-Showcase: Still Wakes the Deep, Deceit 2, Worshippers of Cthulhu & mehr

Am gestrigen Abend fand die Future Games Show statt, auf der zahlreiche kleinere Projekte angekündigt und vorgestellt wurden, die wir hier zusammenfassen.

Unter anderem gibt es Release-Daten zu Deceit 2, Still Wakes the Deep, Worshippers of Cthulhu oder Shadows of the Damned: Hella Remastered, das zurückkehrt. Nach langer Zeit gibt es auch wieder ein Lebenszeichen von Harold Halibut, das auf eine interessante Stop-Motion-Technik setzt.

Harold Halibut

Harold Halibut ist ein handgefertigtes Story-Game über Freundschaft und das Leben auf einem stadtgroßen Raumschiff, das in einem außerirdischen Ozean versunken ist. Es ist 250 Jahre her, seit euer Zuhause – ein archeähnliches Raumschiff – von der Erde am Rande des Kalten Krieges geflohen ist, um einen bewohnbaren Planeten zu finden, um die Menschheit zu schützen.

Release: 16. April 2024 für PS5, Xbox Series X|S und PC, gefolgt von PS4, Xbox One später.

AWAKEN: Astral Blade

In AWAKEN: Astral Blade verschmilzt die eigene Geschichte in einem düsteren Märchen. In den mysteriösen antiken Ruinen versucht Loretta, ein Mädchen, das von einem außerirdischen Tier parasitiert wurde, den Nebel zu durchbrechen und die Wahrheit über ihr Schicksal ans Licht zu bringen. Gibt es eine Überlebenschance am dunkelsten Ort?

Release: 4. Quartal 2024

Still Wakes the Deep

Still Wakes the Deep ist eine Rückkehr zum Ego-Narrative-Horror-Genre für The Chinese Room, dem Schöpfer von gefeierten Spielen wie Amnesia: A Machine for Pigs, Everybody’s Gone to the Rapture und Dear Esther.

Die Spieler sind hier als Arbeiter auf einer Offshore-Ölplattform, der durch einen heftigen Sturm, eine gefährliche Umgebung und das dunkle, eiskalte Wasser der Nordsee um sein Leben kämpft. Alle Kommunikationswege wurden unterbrochen. Alle Ausgänge sind weg. Jetzt müssen wir uns nur noch dem unvorstellbaren Schrecken stellen, der an Bord gekommen ist.

Release: 18. Juni 2024

Worshippers of Cthulhu

Worshippers of Cthulhu wurde komplett neu angekündigt, in dem Spieler einen Cthulhu-Kult anführen. Sie entscheiden über das Schicksal ihrer Anhänger, führen unheimliche Rituale durch und meistern die Kunst des Städtebaus in einer Welt, in der die Grenze zwischen Vernunft und Wahnsinn verschwimmt.

Der Spieler ist kein Vorbote der Zerstörung mehr, sondern ein Vorbote der kosmischen Wiedergeburt. Ihr Ziel ist es nicht, Chaos zu säen, sondern die unvermeidliche Entwicklung anzunehmen, die uns alle erwartet.

Release: 1. Quartal 2025

INDIKA

INDIKA verspricht, die Spieler in eine zweideutige, trügerische und zum Nachdenken anregende Geschichte über Glauben und Selbstvertrauen einzutauchen. Das Spiel verbindet die Erzählung nahtlos mit Umgebungsrätseln und Plattformelementen und berührt Themen, die in Videospielen selten behandelt werden.

Liegt es in der Macht von Indika, als scheinbar unkonventionelle Nonne in Gottes Plan einzugreifen? Oder wird sich alles wie geplant entwickeln, sodass jede Anstrengung vergeblich ist?

Release: 08. Mai 2024

Shadows of the Damned: Hella Remastered

Von Grasshopper wurde Shadows of the Damned: Hella Remastered angekündigt, die Rückkehr des Action-Adventure-Roadtrip durch die Hölle. Hier machen sich Spieler bereit für eine Geschichte über Rock, Liebe und ein bisschen Dämonentötung.

Die Spieler begleiten den frechen Garcia Hotspur und seinen knochigen Kumpel Johnson auf ihrem Weg durch die Tiefen der Unterwelt, um Garcias entführte Geliebte Paula aus den Fängen von Fleming, dem Herrn der Unterwelt, zu befreien.

Release: 2024

Deceit 2

Das Social-Deduction-Horrorspiel Deceit 2 findet den Weg auf Konsolen, bei dem zwei von euch infiziert wurden. Während die Infizierten den Befehlen des böswilligen Spielleiters folgen, müssen die Unschuldigen zusammenarbeiten, um dem Ritual zu entkommen und herauszufinden, wer gegen sie plant.

Eure Entscheidungen prägen das Spiel und machen jedes Spiel zu einem einzigartigen Kampf der Köpfe. Könnt iht den Spielleiter übertreffen und dem Ritual entkommen, oder werden ihr zu einer weiteren Figur in seinem verdrehten Spiel?

Release: 03. April 2024

Simon the Sorcerer Origins

Das Prequel des legendären Point-and-Click-Grafikadventures aus den 90ern ist zurück und wird mit brandneuen Inhalten ausgestattet.

Ein neuer Gameplay-Trailer wird einen Blick auf brandneue Szenen mit der Stimme von Erik Borner, der deutschen Stimme des jungen Zauberers in früheren Abenteuern, und Musik aus dem von Mason Fisher komponierten Soundtrack.

Release: 2024