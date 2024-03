Gamescom 2024 mit überwältigender Nachfrage in früher Phase

Die Gamescom kehrt in diesem Jahr nach Köln zurück und verzeichnet in der Frühbucher-Phase eine „überwältigende“ Nachfrage. Das Interesse ist demnach schon jetzt höher, als in all den Jahren zuvor.

Wie der Veranstalter mitteilt, verzeichnet man im Stichtagsvergleich zum Vorjahr ein Plus von 28 Prozent bei den angemeldeten Unternehmen und ein Plus von 66 Prozent bei der gebuchten Ausstellungsfläche. Im Vergleich zu 2019 ist es ein Plus von 21 Prozent bei den Ausstellenden und 10 Prozent bei der Fläche

Erneut sind darunter zahlreiche Länderpavillons beteiligt, darunter: Australien, Belgien, Bulgarien, Chile, Dänemark, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Kanada, Kolumbien, Malta, Niederlande, Peru, Polen, Schweiz, Serbien, Spanien, Südkorea, Türkei und USA. Die Firmen kommen bisher aus 42 Ländern.

Oliver Frese, Geschäftsführer und COO der Koelnmesse:

„Die überwältigende Buchungsrate zu diesem Zeitpunkt demonstriert eindrucksvoll einmal mehr das starke Interesse an der gamescom sowie deren essenzielle Bedeutung für die Branche. Wir bedanken uns bei allen Ausstellenden, die so eine frühzeitige Planung zugunsten einer gelungenen gamescom 2024 ermöglichen. Die positive Resonanz motiviert uns umso mehr, die gamescom stetig weiterzuentwickeln und sowohl für Ausstellende als auch Besuchende frische Impulse und Erlebnisse zu schaffen.“

Wer unter den Zusagen ist, möchte man zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben. Im letzten Jahr kehrten zumindest einige große Aussteller wie Ninendo zur Gamescom zurück, andere wie Sony werden in diesem Jahr voraussichtlich jedoch weiterhin nicht vertreten sein.

Die Gamescom finde in diesem Jahr vom 21. bis 25. August 2024 statt.