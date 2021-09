Gear.Club Unlimited 2 für PS5 von Eden Games angekündigt

Eden Games, die Macher hinter den ursprünglichen Test Drive-Games, melden sich mit Gear.Club Unlimited 2 zurück, das den Sprung von der Nintendo Switch auf die PS5 und PS4 wagt.

Als Publisher springt in diesem Fall Microids ein, die den Racer bereits am 14. Dezember als Ultimate Edition veröffentlichen. Gear.Club Unlimited 2 – Ultimate Edition umfasst damit alle Inhalte von Gear.Club Unlimited 2, plus die DLC Packs, und ermöglicht es den Spielern, sich mit den prestigeträchtigsten Supersportwagen in aufregende Rennen zu stürzen.

Vor euch liegen mehr als 250 Rennen, inkl. der Porsche-Serie und hinter dem Steuer des mythischen 911 930 Turbo. Im Karrieremodus könnt ihr außerdem das Family-Rennteam vor dem Bankrott retten, indem man charismatische Fahrer verschiedener Nationalitäten herausfordert.

Zudem gibt es hier das beliebte Club-Feature, in dem ihr die besten Racer der Welt rekrutieren könnt, um es mit rivalisierenden Clubs aus allen Himmelsrichtungen aufzunehmen, während man seine Crew an die Spitze der Bestenliste führt.

Und was wäre ein Racer ohne die heißesten Sportwagen, die die Hersteller zu bieten haben. Verwaltet dazu eine ganze Garage, um eure Rennboliden darin zu bewundern, die ihr während der Rennen erworben hat. Gear.Club Unlimited 2 bietet dazu mehr als 50 lizenzierte Fahrzeuge von einigen der weltweit renommiertesten Hersteller.

In diesen könnt ihr euch dann auch online im Multiplayer messen, oder im 4-Spieler Split-Screen-Modus, der euch durch atemberaubende und riesige Landschaften führt.

Die Engines werden am 14. Dezember auf PS5, PS4, Xbox und PC gestartet.