Jurassic World Evolution 2 – DevDiary zur authentischen Erfahrung

Frontier Developments blickt heute noch einmal hinter die Kulissen von Jurassic World Evolution 2, die in einem neuen Entwicklertagebuch auf die authentische Erfahrung dahinter eingehen.

Jurassic World Evolution 2 hat sich seit dem ersten Spiel natürlich weiterentwickelt. Erfahrt im aktuellen Video mehr darüber, wie man wichtige Kern-Features so optimiert, dass zum Beispiel die Kampagne und das Narrative-Set natürlich ineinander fließen. Zeitlich hat man sich dafür die Events nach Jurassic World: Fallen Kingdom ausgesucht.

Wer die Geschichte von Jurassic Park und Jurassic World auf seine eigene Weise schreiben möchte, für den gibt es dann den Chaostheorie-Modus. Darin könnt ihr anschließend berühmte Momente aus eurem Lieblingsfilmen im Spiel selbst erleben – mit einem besonderen Clou. Meistert hier Szenarien aus den Filmen von Jurassic World und Jurassic Park frei nach dem Motto „Was wäre wenn?“, wobei sich die Level über verschiedene Zeitpunkte und Orte aus allen fünf Filmen erstrecken.

Taucht so in die Jurassic World-Filmreihe ein und findet heraus, was passiert, wenn man neue Herausforderungen mit unvorhersehbaren Folgen bewältigen musst.

Jurassic World Evolution 2 erscheint am 09. November 2021.