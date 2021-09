The Dark Pictures: House of Ashes – Ashley Tisdale im Cast Interview

Der kommende Horrortitel The Dark Pictures: House of Ashes von Supermassive Games setzt erneut auf echte Schauspieler, darunter Ashley Tisdale.

Diese stellt sich heute einem ersten Cast-Interview, in dem Ashley über ihre Arbeiten beim Motion Capture spricht. Zudem spricht sie allgemein über das Horrorgenre und ihre Liebe dazu. Neben Ashley Tisdale spielen diesmal außerdem folgende Gesichter in House of Ashes mit.

Nick Tarabay als Salim Othman.

Alex Gravenstein als Eric King.

Paul Zinno als Jason Kolchek.

Moe Jeudy-Lamour als Nick Kay.

Sami Karim als Naram-Sin.

Sammy Azero als Jose Gomez.

Waleed Hammad als Kurum.

The Dark Pictures Anthology ist eine Reihe von eigenständigen, verzweigten filmischen Horrorspielen, die darauf ausgelegt sind, regelmäßig ein neues, gruseliges Erlebnis zu präsentieren. Jedes Spiel ist nicht miteinander verbunden und wird eine brandneue Geschichte, ein neues Setting und neue Charaktere bieten.

House auf Ashes spielt dazu im Irak im Schatten des Zagros-Gebirges, wo eine US-Militäreinheit unter Beschuss durch irakische Streitkräfte gerät. Das daraus resultierende Feuergefecht löst ein Erdbeben aus, bei dem beide Seiten in die Ruinen eines verschütteten sumerischen Tempels stürzen. Ohne jegliche Kommunikation sitzen unsere Protagonisten in der Falle und müssen einen Weg finden, um zu entkommen – nicht ahnend, dass etwas Uraltes und Böses in den Schatten erwacht ist und nach Blut giert.

The Dark Pictures: House of Ashes erscheint am 20. Oktober 2021.