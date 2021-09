Titanfall 3 auch weiterhin nicht in Arbeit, sagt Respawn

Wer weiterhin auf Titanfall 3 spekuliert, wird noch immer enttäuscht. Entwickler Respawn arbeitet derzeit an nichts in dieser Richtung und gibt Apex Legends den Vorzug.

Das bestätigte jetzt noch einmal Respawn Community Coordinator Jason Garza in einem Livestream, der darin auf anderen Projekt verweist, mit denen man beschäftigt ist.

„Mach dir keine Hoffnungen,“ so Garza. „Ich habe dies schon einmal gesagt. Wir haben nichts in Arbeit. Da ist nichts. Absolut nichts. Wir haben gerade zu viele andere Spiele in Arbeit.“

Dexerto