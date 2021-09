MechWarior 5: Legend of the Kestrel Lancers-Erweiterung zum Release bestätigt

Neben der Ankündigung von MechWarior 5 bestätigt man heute auch den Release der Erweiterung Legend of the Kestrel Lancers am gleichen Tag. Zudem ist schon ein größeres Update in Planung.

Sowohl die Erweiterung als auch das Update versprechen brandneue Features, die zum ersten Mal in die Serie eingeführt werden. Damit kann man sich auf ein frisches Spielerlebnis freuen, während neue Spieler leichter als je zuvor in die brachiale Mech-Action einsteigen können.

In Legend of the Kestrel Lancers weicht man von der Sandbox-Struktur früherer Kampagnen ab und bietet einen stärkeren Story-Fokus als zuvor. Die Geschichte spielt sich während des „Vierten Erbfolgekriegs“ ab und behandelt einen der berühmtesten Konflikte der BattleTech-Geschichte.

In 14 Missionen und sieben „Battle Quests“ wird diese Auseinandersetzung auf individuell gestalteten Schlachtfeldern ausgetragen. Außerdem wurde die urbane Kriegsführung mit Megastädten erweitert, die alle bisherigen Stadtzentren in MechWarrior 5: Mercenaries in den Schatten stellen.

Darüber hinaus können sich die Spieler auf zusätzliche intensive Kriegs-Szenarien freuen, in denen sie sich als Mitglied einer Einheit turmhoher Mechs in die Schlacht stürzen. Dazu kommen über 20 neue Mech-Varianten, neue Dschungel- und Tourmaline-Wüsten-Biome und eine Vielzahl an prozedural generierten Missionen, welche die nächste Evolutionsstufe der Mech-Kriegsführung einläuten.

Neues Nahkampf-System via Update

Mit dem kostenlosen Update, das zeitgleich erscheint, wird außerdem ein neues Nahkampf-System eingeführt. Damit werden Spieler in MechWarrior 5: Mercenaries in der Lage sein, rivalisierenden Mechs mit Schwüngen und Schlägen auf die blecherne Pelle zu rücken. Außerdem kann nun zum ersten Mal während einer Mission zwischen den KI-gesteuerten Lance Mechs gewechselt werden. Dieses auf den ersten Blick klein erscheinende Update hat jedoch enormen Einfluss auf das Gameplay, da es Spielern erlaubt, mit nur einem Tastendruck die Kontrolle über einen beliebigen Mech ihres Trupps zu übernehmen.

MechWarior 5, Legend of the Kestrel Lancers und das Update werden ab dem 23. September verfügbar sein.