Geeked Week: Netflix kündigt Shows zu Dragon Age, Tekken und mehr an

Die sogenannte Geeked-Week von Netflix ging am 10. Juni zu Ende und hinterließ eine lange Spur von Eindrücken und Leaks aus der Welt der Filme, Serien, Animationen und Spiele. Speziell der fünfte und letzte Tag dieser Veranstaltung sorgte bei einigen Gaming-Fans für Furore, denn hier gab es einige größere Ankündigung. Was genau wir im Gaming-Bereich nun in naher Zukunft erwarten können seht ihr hier zusammengefasst.

Dragon Age: Absolution

Das beliebte Rollenspiel bekommt eine animierte Adaption auf Netflix und so wurden im Rahmen des Events bereits ein Teaser und das Poster zur Serie vorgestellt. Ganz ehrlich, sieht vielversprechend aus!

Tekken Bloodline

Wahrscheinlich war es nur eine Frage der Zeit, bis das ikonische Kampf-Spiel aus Japan seinen eigenen Anime bekommt. Chief Producer Katushiro Harada stellte im Netflix-Livestream exlusive Clips der Serie vor und deutete die Hintergrund-Geschichte von einem der beliebtesten Charaktere der Spielereihe an.

Shadow and Bone: Destinies

Auch im Bereich der Handy-Games kommt das ein oder andere auf uns zu. Im RPG-Einzelspieler Handyspiel zu Shadow in Bone bekommt der Spieler die Möglichkeit, in die Schuhe der beliebtesten Charaktere der Serie zu schlüpfen und dort quer durch das Grishaverse zu reisen.

Too Hot to Handle

Ja, auch Trash-TV hat einen Platz in Netflix Herzen und so dürfen sich auch Fans der Reality-Serie über ein neues Spiel freuen. Wie genau das Spiel aussehen wird ist zwar noch nicht klar, sicherlich wird es aber auch hier einiges an Versuchungen und nackter Haut geben.

La Casa de Papel

Mitunter der größte Name dürfte wohl dieses Projekt hier Tragen. Mit einer Mobile-Version der Hit-Serie „Haus des Geldes“ versucht Netflix schon bald, eine möglichst große Anzahl der Serien-Fans in den Gaming-Bereich mitzunehmen. Ein Einzelspieler voller Action und Abenteuer bei dem es darum geht, ein Casino auszurauben um im Endeffekt einen guten Freund des berühmten Professors zu helfen – das erwartet euch schon bald mit „La Casa de Papel“.

The Queen’s Gambit Chess

Fans der preisgekrönten Serie sollten an dieser Stelle aufhorchen und das auch wenn sie eigentlich gar nicht mal so Schach-interessiert sind. Der während des Events gezeigte Trailer lässt euch erste Einblicke auf die verschiedenen Spiel-Orte, die Puzzle und vor allem die Online-Partien gegen Spieler auf der ganzen Welt oder eben bekannte Gesichter aus der Serie erhaschen.

The Cuphead Show!

Auch Cuphead und sein Bruder Mugman bekamen während der Geeked Week ihre Bühne. Fans der Videospiel-Adaption können sich bereits in Kürze auf neue Episoden mit weiteren Abenteuer der beiden quirligen Brüder freuen.

Lucky Luna

Ein Platformer im Stile der japanischen Folklore mit mystischen Templen, versteckten Verliesen und eine geheimnisvolle Vergangenheit – auf all das könnt ihr euch freuen, wenn Netflix bald Lucky Luna herausbringt. Interessant hierbei: Es gibt keinerlei Vorlage, das Spiel ist quasi ein „Netflix-Original“-Spiel.

Desta: The Memories between

Ein intensives Spiel Völkerball, aber auch eine Geschichte voller Beziehungen, Emotionen und Tragik. Wer wissen möchte wie diese Dinge alle unter einem Hut passen sollen, der kann sich hier bereits den ersten Teaser zum Spiel ansehen.

Reigns: Three Kingdoms

Auch die Spiele-Reihe in der ein ganzes Königreich gesteuert werden kann wird seinen Weg zu Netflix finden. Die Geschichte wird sich selbstverständlich auch um das antike China drehen und eine epische Saga einleiten.

Terra Nil

Ein City-Builder der klar in Richtung Klimakrise schielt und euch mithilfe von Technologie und anderen Mechanismen die Möglichkeit bietet, die Natur in diese kaputte Welt zurückzuholen. Auch hier wieder keine Vorlage, nur ein Spiel aus dem Hause Netflix.

Poinpy

Ein niedliches Spiel in dem es darum geht, immer höher zu klettern und ein großes blaues Biest zu füttern. Das Spiel wird im Verlauf der einzelnen Runden immer schwerer und erinnert damit ein wenig an die Anfänge der Smartphone-Spiele.

DOTA: Dragon’s Blood

Hier konnten Fans einen ersten Blick auf die dritte Staffel der Fantasy-Adaption werfen und auch hier sieht die Serie wieder sehr ansehnlich aus.

Wild Things: Animal Adventures

Hilf kleinen süßen Kreaturen ihre Population zu vergrößern und bring sie zurück in ihre natürlichen Lebensräume, indem du mit kleinen Puzzle-Aufgaben immer mehr für die kleinen Tierchen tust.

Sonic Prime

Wahrscheinlich neben Haus des Geldes der größte Name – Sonic. Auch unser beliebter Igel bekommt eine animierte Serie auf Netflix und auch einen Trailer gab es schon zu sehen.

Raji: An Ancient Epic

Das indische Spiel Raji hat sicherlich nicht nur in seiner Geburtsstätte Indien Fans, sondern auf dem ganzen Globus verteilt. Wenig verwunderlich ist es also, dass auch dieser Titel zu Netflix kommt. Die junge Waisin sieht sich hier einer dämonischen Invasion gegenüber bei dem es ihr persönlich vor allem darum geht, ihren kleinen Bruder vor dem bösen Lord Mahabalasura zu retten.

Spiritfarer

Nicht das erste Mal, dass eine Netflix-Produktion vom Tod handelt, aber so gab es das sicherlich noch nie. Das entspannte Spiel, in welchem es um Stella geht, die die Seelen verstorbener transportiert, wird als Netflix-Adaption umgesetzt und sollte nicht lange auf sich warten lassen. Hier ist große emotionale Tiefe quasi schon vorprogrammiert.

Castlevania: Nocturne

Letztes Jahr endete die Geeked Week mit einer sehr interessanten Bekanntgabe: Castlevania wird eine Netflix-Serie bekommen. Ein Jahr später gibt es endlich den langerwarteten ersten Einblick in das Projekt.