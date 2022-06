Microsoft / Bethesda Summer Showcase ab 19 Uhr hier im Livestream

Um mal wieder ein wenig über den Tellerrand zu blicken, findet ab 19 Uhr der offizielle Microsoft / Bethesda Summer Showcase statt, den man hier bei uns im Livestream verfolgen kann.

Während es in erster Linie wohl um Titel für die Xbox und den PC geht, ist auch ein neuer Blick auf die kommenden Bethesda-Produktionen zu erwarten. Zudem wird der ein oder andere Titel auch für PlayStation erscheinen, weshalb es sich lohnt mit einzuschalten.

Die Gerüchteküche eilt dem Ganzen natürlich voraus und so wird unter anderem das Debüt von Indiana Jones erwartet, das derzeit von Machine Games entwickelt wird und später auch für PlayStation erscheinen soll. Ebenso wird spekuliert, dass Hideo Kojima einen Auftritt beim Showcase haben wird und das vermutet Xbox Projekt enthüllt.

„Diese Show wird fantastische Titel der Xbox Game Studios, Bethesda und unseren Partnern auf der ganzen Welt zeigen“, hieß es in der Ankündigung „Der Xbox & Bethesda Games Showcase enthält alles, was ihr über die vielfältige Auswahl an Spielen wissen müsst, die bald im Xbox-Ökosystem erscheinen, einschließlich der bevorstehenden Veröffentlichungen für Game Pass auf Xbox und PC.“

Weitere Premieren werden zu Forza Motorsport und Avowed erwartet, plus , Hellblade 2 und Undead State of Decay 3. Weitere Titel, die derzeit bei Microsoft in Arbeit sind, sind Everwild, Fable und The Perfect Dark.

„Als Team fühlen wir uns einer enormen Verantwortung verpflichtet, die die unglaubliche Arbeit von Tausenden von Menschen repräsentiert, die so hart daran arbeiten, diese Spiele und Assets für euch alle zu erstellen“, so Aaron Greenberg, GM of Xbox Games Marketing.

Los geht es um 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Den entsprechenden Livestream haben wir bereits hier eingebunden. Alle relevanten Infos vom Showcase folgen im Anschluss dann hier bei uns. In der kommenden Woche, am 14. Juni, folgt außerdem ein Extended Showcase, der einzelne Projekte etwas genauer vorstellt.