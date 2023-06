Genhsin Impact – Update 3.8 ‚Sommer! Paradies? Mirage!‘ hat einen Termin

HoYoverse steht mit dem Update 3.8 Sommer! Paradies? Mirage! in Genshin Impact in den Startlöchern, das am 05. Juli erscheint. Zudem gibt es heute eine Vorschau auf die Region Fontaine.

Die Version 3.8 lädt Spieler dazu ein, sich Klee und Kaeya mit jeweils neuer Kleidung anzuschließen und eine zeitlich begrenzte Gegend zu erkunden, die reich an Minispielen der offenen Welt, Sommeraktivitäten und zahlreicher Belohnungen ist.

In diesem Sommer lässt sich das brandneue Gebiet „Veluriyam-Mirage“ mit seinen hohen Hügeln, bewaldeten Tälern, dunklen Höhlen und zahlreichen Vergnügungsattraktionen erkunden – und das in zwei Open-World-Spielmodi: mit dem Tschu-Tschu-Express, der die Passagiere auf einer Achterbahnfahrt durch das gesamte Gebiet transportiert, oder mit dem Vorgefertigten Gemälde, das die Spieler in eine zweidimensionale Welt teleportiert, um versteckte Rätsel und Schätze zu entdecken.

Vier spezielle Sommeraktionen und Attraktionen sind ebenfalls in der Veluriyam-Mirage zu finden und bieten zusätzliche Boni, darunter die Möglichkeit, Layla kostenlos einzuladen.„Turbulente Wasserschlacht“ bietet ein Schießspiel mit Wasserkanonen, während „Entfesselte Sohlen“ mehr Kampfherausforderungen mit besonderen Regeln bietet. Spieler können außerdem in der Aktion „Kicherfuchs-Patrouille“ einen kleinen Kicherfuchs für ein Geschwindigkeitsrennen in der Luft manövrieren, oder in der Aktion „Bing-Bang-Zwitscherball“ das neu gestaltete Shuffle-Board-Game ausprobieren.

Ferner wird Version 3.8 die alten Freunde mit ihrer Rückkehr und ihren neuen Kleidern wieder vereinen. In der ersten Hälfte wird das Action-Gebet die Charaktere Klee und Eula willkommen heißen, während in der zweiten Hälfte Sangonomiya Kokomi und Wanderer zurückkehren werden. Außerdem erhalten Klee und Kaeya ihre eigene neue Kleidung und Kaeyas Einladungsevent wird endlich verfügbar sein.

Geniale Beschwörung bietet ebenfalls mehr Inhalte, darunter den neuen PvE-Modus „Glut des Schmiedekönigreichs – Endlose Schlacht“ mit endlosen Gegnerwellen in einer begrenzten Anzahl von Runden und drei neue Charakterkarten von Candace, Yanfei und Kaedehara Kazuha.

Vorschau auf die Region Fontaine.

Zusätzlich zu den Inhalten der Version 3.8 wurde in der heutigen Sondersendung von Genshin Impact ein einminütiger Videoclip gezeigt, der Teile der Stadt- und Unterwasseransichten von Fontaine, dem Königreich der Gerechtigkeit, enthüllte, das später in diesem Jahr veröffentlicht wird.

Das Video fängt die einzigartigen Straßenansichten über dem Wasser, den Fleuve Cendre und die Kanalisation sowie das Ökosystem und das Leben unter Wasser ein.