Genshin Impact – Details & Termin zum Update 3.1 mit neuer Wüstenlandschaft

Das HoYoverse Team gab heute die Details zum Update 3.1 in Genshin Impact bekannt, das am 28. September erscheint. Neben einer Wüstenlandschaft kann man sich auf Archontenaufträge und neue spielbare Figuren freuen.

Die Geschichte und das Abenteuer in Sumeru gehen mit dem Update 3.1 weiter, denn das Reich der Weisheit wird bald ein riesiges Wüstengebiet bekommen. Hinzu kommen drei Figuren aus dem Gebiet, Nilou, Cyno und Candace, die allesamt spielbar sind. Bis dahin ist das Weinlesefest eine gute Anlaufstelle, um mit weiteren Geschichten, Aktionen, Minispielen und tollen Belohnungen in den lebhaften Herbsttagen von Mondstadt zu verwöhnen.

Eine gefährliche Schönheit

Im Gegensatz zum tropischen Regenwald hat die raue Wüste von Sumeru eine karge, gefährliche Schönheit. In der Mitte der Wüste stehen das gigantische Mausoleum von König Deshret und Sphären voller Rätsel, Vorrichtungen und Roboterwächter, die von alter Technik des untergegangenen Gottes und seiner alten Zivilisation angetrieben werden. Im Wüstensand liegt auch das Aaru-Dorf, die größte Siedlung des Wüstenvolkes und Zufluchtsort für verbannte Gelehrte sowie verschiedene Geheimdienste. Während die Spieler in das Wüstengebiet eintauchen, entwickelt sich Sumerus Archontenauftrag voran, da weitere Parteien auf der Bühne erscheinen, darunter zwei von den Fatui Elf der Fatui, Il Dottore und Scaramouche.

Wüste von Sumeru

In der Zwischenzeit werden drei Sumeru-Figuren verfügbar sein, die als zuverlässige Verbündete in die Truppen der Spieler aufgenommen werden können. Nach ihrem Debüt als Tänzerin wird Nilou als spielbare 5-Sterne-Hydro-Figur hinzukommen und ihre eleganten Tanzbewegungen mit dem Schwertkampf kombinieren. Der vertrauenswürdige Mahamatra Cyno ist ebenfalls bereit für den Kampf als 5-Sterne-Elektro-Stangenwaffenschwinger. Er ist auch ein Fan von Geniale Beschwörung, einem brandneuen Sammelkartenspiel, das mit Version 3.3 hinzugefügt wird! Candace, die Nachfahrin von König Deshret mit gemischter Herkunft, wird als Hüterin des Wüstenvolkes und des Aaru-Dorfs erscheinen. Mit ihrer Stangenwaffe und ihrem Göttlichen Auge mit Hydro-Kraft wird Candance in der ersten Hälfte von Version 3.1 als 4-Sterne-Figur zeitgleich mit der Rückkehr von Cyno und Venti im Aktionsgebet verfügbar sein.

Die Rückkehr von Nilou und Albedo folgt in der zweiten Hälfte der Aktualisierung. Weit weg von der Wüste wird in Mondstadt das einmal im Jahr stattfindende Weinlesefest eine Gelegenheit sein, den Wein des Jahres mit dem Anemo-Archon herzustellen und zu verkosten. Die Spieler haben die Möglichkeit, ihre Freunde in Mondstadt wiederzusehen und Razor dabei zu helfen, mehr über seine Vergangenheit herauszufinden. Das Weinlesefest bietet außerdem eine große, zeitlich begrenzte saisonale Aktion und vier verschiedene Minispiele.

Belohnungen und mehr

Außerdem können die Spieler unterschiedliche Belohnungen erhalten, darunter eine neue 4-Sterne-Waffe, die Spitze der klingenden Winde, sowie die speziell zur Verfeinerung dieser Waffe zu verwendenen Materialien, indem die Spieler Festlichkeit erlangen. Ebenfalls in der Version 3.1 warten weitere Herausforderungen und Belohnungen auf die Spieler. Die Aktion „Den fünf Winden folgend“ fordert die Teilnehmer heraus, die Anemo-Kraft in einem speziellen Gebiet anzuwenden. Eine weitere Aktion, „Die Suche nach den Sternen“, ruft zur Hilfe auf, um den Wunsch eines jungen Mädchens zu erfüllen, das nach den Sternen der Zukunft sucht. Und der Gewundene Abgrund belohnt diejenigen, die es schaffen, Ebene 4, Raum 3 zu überwinden, um die Chance zu erhalten, Collei kostenlos anzuwerben. Außerdem gibt es wieder die Aktion für tägliche Anmeldungen, bei der bis zu 10 Stück verwobenes Schicksal und andere Objekte gewonnen werden können. Schließlich werden insgesamt Urgestein ×1.600, zerbrechliches Harz ×4 und zwei einzigartige Hilfsmittel, das Bimm-Bamm-Feiertagstischfeuerwerk und Türkis verzierte Papiervorrichtung –Stehende Wolken, per Nachricht an die Spieler geschickt.

Das Update 3.1 wird Genshin Impact darüber hinaus um einige neue Funktionen verbessern, darunter die dynamische Terrainverformung, eine Lösung, die die realistischen Spuren im Sand besser simuliert. In der Zwischenzeit wird mehr DualSense-Controller-Unterstützung hinzugefügt, um ein Vibrationsfeedback zu ermöglichen, wenn Figuren ihre Spezialfähigkeiten anwenden.