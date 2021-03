Genshin Impact offiziell für PlayStation 5 angekündigt

Nach dem Release von Genshin Impact für PlayStation 4 und einem umfassendem Support mit diversen Updates, erscheint der Titel in diesem Frühjahr für PlayStation 5. Entsprechende Hinweise auf eine PS5 Version gab es bereits im Februar.

Die PS5-Version des Free-to-Play-Spiels von miHoYo verfeinert das Open-World-Erlebnis unter anderem durch scharfe 4K-Auflösung, verbesserte Texturen und schnellere Ladezeiten. Spieler können so eine detailliertere und lebendigere Welt von Teyvat wahrnehmen, sowie durch das schnellere Laden ein noch flüssigeres Gameplay genießen, während man durch die abwechslungsreichen, wunderschönen Landschaften reist.

„Die PlayStation 5-Konsole ist eine ideale Plattform, um die große offene Welt von Genshin Impact zu verbessern und es unserem Team zu ermöglichen, jetzt und in Zukunft mehr Gedanken und Ideen in das Spiel einzubringen“, so Forrest Liu, der Präsident von miHoYo. „Und deshalb haben wir unser Bestes gegeben, um unseren Spielern die authentische PlayStation 5-Version des Spiels so schnell wie möglich zur Verfügung zu stellen.“

In Genshin Impact schlüpfen die Spieler in die Rolle des mysteriösen „Reisenden“, der sich auf die Suche nach Antworten begibt, um seinen verlorenen Verwandten zu finden und schließlich die letzten Geheimnisse zu lüften, die in dieser Welt verborgen liegen.

Als Spieler wird man zwei der sieben großen Städte in Teyvat erkunden können, nämlich Mondstadt und Liyue. Jede Stadt hat eine einzigartige kulturelle Atmosphäre, ihre eigenen Hintergründe und eine beeindruckende Umgebung. Überall gibt es verschiedenste Kreaturen, Feinde, Rätsel und versteckte Schätze. Mehr Städte, Handlung, Figuren

Genshin Impact erscheint für PS5 ist ab Frühjahr 2021 erhältlich.