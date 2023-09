Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord – VR-Adventure mit Termin & maximaler Immersion

Ghostbuster: Rise of the Ghost Lord erscheint zusätzlich als Full Containment Edition, die das komplette Spiel und Post-Launch-Inhalte enthält, darunter vier Ausrüstungs-Skins, mehr als 10 zusätzliche Spieler-Avatare, eine Slimer Hunt-Funktion und ein Sammlerstück und mehr.

Das Spiel nutzt die neuesten VR-Technologien, einschließlich Sonys Sense Controller, Eye-Tracking und haptisches Feedback in den Controllern und am Headset selbst. Das Eye-Tracking verbessert zum Beispiel die Genauigkeit, Menünavigation und Objektinteraktion, ebenso die Kommunikation während des kooperativen Gameplay, sodass Spieler ihre Teamkollegen klarer sehen und auf sie reagieren können.

„Es ist fast an der Zeit, sich im nächsten großen Ghostbusters-Abenteuer mit Freunden in einer neuen Stadt und einer neuen Crew zusammenzutun. Wir freuen uns, den Spielern eine noch nie dagewesene Möglichkeit zu bieten, in die Welt von Ghostbusters einzutauchen, die nur durch virtuelle Realität möglich ist“, sagt Jake Zim, Senior Vice President, Virtual Reality, Sony Pictures Entertainment. „Wir haben noch weitere überraschende Neuigkeiten zu verkünden und können es kaum erwarten, das Spiel am 26. Oktober in die Hände der Spieler zu legen, pünktlich zu Halloween!“

Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord setzt auf einen Koop-Modus für vier Spieler, in dem es nichts Schöneres gibt, als es mithilfe eines gespenstischen Gefährten mit dem Geisterlord aufzunehmen.

Sony Pictures Virtual Reality und nDreams bringen mit Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord den nächsten PS VR2-Hit auf den Weg, der zu Halloween erscheint. Die eigenständige Story setzt auf ein immersives Adventure, das die neuesten VR-Technologien nutzt.

