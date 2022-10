Als Geist verfügt man über viele weitere Fähigkeiten zur Verfügung, wie Schleimen, Besitzergreifung von Gegenständen und mehr. So wird der Spuk in den verschiedenen Orten zum großen Spaß. Es gibt bis zu fünf Geister mit einzigartigen Talenten, ultimativen Fähigkeiten und gehorsamen Minions, die auf Ektoplasma angewiesen sind. Die Spieler fliegen durch öffentliche Orte und ergreifen Besitz von jeder Menge Objekte, um den Ghostbusters aus dem Weg zu gehen. Sie erschrecken Zivilisten, bis diese fliehen, spielen den Ghostbusters Streiche und verstecken ihre Rifts, um einen sicheren Spawn-Punkt zu haben, sollten sie gefangen werden.

Die ikonische Ausrüstung wie Protonenpacks, PKE-Meter und Geisterfallen und Schauplätze wie die Feuerwache gehören in Ghostbusters: Spirits Unleashed genauso dazu, wie die originalen Schauspieler in ihren Rollen als Ray Stantz und Winston Zeddemore.

Illfonic bläst ab heute zur Jagd auf Geister in Ghostbusters: Spirits Unleashed, ein asymmetrisches Versteckspiel, in dem man als Ghostbuster oder als einzelner Geist antritt.

