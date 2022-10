God of War Ragnarök – Behind the Scenes widmet sich der Story

Auf dem Weg zum Release von God of War Ragnarök zeigen Sony und die Santa Monica Studios ein weiteres Behind the Scenes-Video, das sich heute der Story-Entwicklung widmet.

In der umfassenden Video-Reihe stellt man die Neun Welten – von Midgard bis Asgard vor – und liefert verschiedene Perspektiven, plus Einblicke der Teammitglieder, die diese erschaffen haben. Im ersten Video widmet man sich der Geschichte in Midgard, in der man die wichtigsten narrativen Beats aus dem letzten Spiel aufgreift, der Rückkehr in God of War Ragnarök, sowie die Ansätze, mit denen das Team dort herangegangen ist, um die nordische Saga abzuschließen.

„Die Story von God of War Ragnarök ist nicht nur die eines Vaters und seines Sohnes, die sich den kommenden Kriegswellen stellen müssen, es ist auch die Geschichte der Personen, die sich entschieden haben, ihre Zeit, ihr Können und ihre Leidenschaft dafür einzusetzen, dieses Spiel gemeinsam zu erschaffen angesichts beispielloser Unsicherheit während einer globalen Pandemie.“ PlayStation Blog

God of War Ragnarök erscheint offiziell am 09. November 2022. Parallel dazu wird es ein neues PS5 Bundle und Bundle und einen Limited Edition DualSense Controller im God of War Design geben.