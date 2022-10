So ruhig es zunächst um Need for Speed Unbound war, umso mehr Gas geben EA und Criterion Games jetzt damit. Schon heute kann man sich auf weitere Gameplay-Szenen freuen.

Das gibt man erneut auf Twitter bekannt, wonach heute Nachmittag um 17 Uhr mit weiteren Eindrücken zu rechnen ist. Offenbar verfolgt man hier eine Art Guerilla-Marketing und wird in der kurzen Zeit bis zum Release im Dezember immer wieder mit solchen Clips auf sich aufmerksam machen. Zuletzt war dieser nur wenige Sekunden lang, was so auch heute zu erwarten ist.

Time doesn’t stop. Set your watch for tomorrow at 8am PT/5pm CEST. #needforspeed pic.twitter.com/pwZWDHJWuA — Need for Speed (@NeedforSpeed) October 17, 2022

Ob es auch mal einen echten Gameplay-Showcase geben wird, das muss weiterhin abgewartet werden. Bis jetzt sind die Fans recht geteilt, was Need for Speed Unbound betrifft. Inbesondere an dem Grafikstil aus Polygonen und Comic stören sich einige. Den kann man aber auch abschalten, wie kürzlich bestätigt.

Über diesen schreibt EA: Need for Speed Unbound besticht durch einen einzigartigen visuellen Stil, der Street-Art mit den realistischsten Wagen in der Geschichte der Reihe verbindet. Dank dieses neuen Grafikstils werden Graffiti zum Leben erweckt, während Spieler durch die Stadt fahren. Dabei sind sie mit einem neuen Toolkit ausgestattet, das ihnen Zugriff auf energiegeladenes Gameplay und eindrucksvolle Grafik- und Soundeffekte gewährt.

Offiziell erscheint Need for Speed Unbound am 02. Dezember für PS5, Xbox Series und den PC.