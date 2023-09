Ghostrunner 2 – Spielbare Demo für PS5 verfügbar

505 Games und One More Level haben überraschend eine spielbare Demo zu Ghostrunner 2 veröffentlicht, die ab sofort auf PS5 verfügbar ist. Im Rahmen des State of Play gab es zudem neue Gameplay-Eindrücke zu bestaunen.

In der spielbaren Demo geht es darum, sich bösartigen Kultmitgliedern zu stellen, die von einem furchterregenden Gegner angeführt werden. Die Kämpfe finden sowohl in düsteren Stadtgebieten als auch in den sandverwehten Ruinen außerhalb des aus Ghostrunner bekannten Dharma Towers statt. Außerdem kann in Ghostrunner 2 das Motorrad des Protagonisten Jack genutzt werden, um den Gegnern mit Höchstgeschwindigkeit entgegenzutreten.

Die Demo stellt auch die neuen Fähigkeiten in Ghostrunner 2 vor. Jacks Kampffähigkeiten haben sich dazu deutlich weiterentwickelt und ermöglichen es ihm, eingehende Angriffe effektiver abzuwehren, was den Spielern in intensiven Schlachten eine bessere Kontrolle gibt.

Das Level-Design ist nun gefüllt mit explodierenden Fässern, Schienen, zerstörbaren Wänden, die Geheimnisse verbergen, und neutralen Wesen, die einem einen entscheidenden Vorteil verschaffen können.

Zu den wesentlichen Skills gehören:

Shuriken – Shuriken kann man nutzen, um Türen zu öffnen, Explosionen auszulösen und Feinde aus der Ferne auszuschalten.

– Shuriken kann man nutzen, um Türen zu öffnen, Explosionen auszulösen und Feinde aus der Ferne auszuschalten. Storm – Entfesselt eine mächtige Explosion, die mehrere Feinde gleichzeitig eliminieren kann. Ein perfektes Timing lässt feindliche Projektile abwehren und mit wichtigen Objekten interagieren.

– Entfesselt eine mächtige Explosion, die mehrere Feinde gleichzeitig eliminieren kann. Ein perfektes Timing lässt feindliche Projektile abwehren und mit wichtigen Objekten interagieren. Sensorischer Boost – Verlangsamt die Zeit und verleih einem die Beweglichkeit, eingehenden Angriffen präzise auszuweichen. Diese Fähigkeit kann genutzt werden, um herausfordernde Hindernisse zu überwinden und schwer zugängliche Gegenstände zu sammeln.

– Verlangsamt die Zeit und verleih einem die Beweglichkeit, eingehenden Angriffen präzise auszuweichen. Diese Fähigkeit kann genutzt werden, um herausfordernde Hindernisse zu überwinden und schwer zugängliche Gegenstände zu sammeln. Grappling – Ein Enterhaken, um sich mühelos durch die Umgebung zu schwingen, neue Höhen zu erreichen und verborgene Bereiche zu erkunden.

Ghostrunner 2 ist ab dem 26. Oktober erhältlich. Käufer der Brutal Edition können schon ab dem 24. Oktober spielen.