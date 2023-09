Foamstars – Open Beta-Party findet Ende September statt

Abgerundet wird die heutige Ankündigung mit der Enthüllung des Soundrack von MONACA und das Charakterdesign vom Illustratorenteam Gurihiru. Zu den Highlights deren zählen die NieR-Serie und SINoALICE. Während Gurihiru eine freiberufliche Illustratoreneinheit ist, die aus dem Künstler Sasaki und dem Koloristen Kawano besteht. Sie stammen aus Hokkaido, Japan und haben intensiv in Japan gearbeitet, wo sie Charaktere für Spiele und Anime entworfen und für Bücher illustriert haben. Zu den wichtigsten Comicwerken gehören „It’s Jeff“, „Gwenpool“, „Superman Smashes the Klan“ und mehr.

Hier erleben Spieler eine pulsierende Welt von Bath Vegas, einer wunderschönen und quirligen Metropole und Schauplatz der größten Schaumparty der Welt. In diesem ultimativen, übertriebenen Online-Shooter, treten Teams aus bis zu vier Spielern in einem leicht zugänglichen Spielerlebnis mit Schaumstoff gegeneinander antreten.

Die neue IP Foamstars von Square Enix startet Ende September in die Open Beta Party, bevor der finale Release im nächsten Jahr stattfindet. Damit können alle PlayStation 5-Spieler vorab in den chaotischen Shooter einsteigen und einen exklusiven Bonus mitnehmen.

