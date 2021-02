Ghostrunner erhält eine spielbare Demo

All in! Games und 505 Games, sowie die Entwicklern One More Level, 3D Realms, und Slipgate Ironworks veröffentlichen eine spielbare Demo zum Ninja-Actiontitel Ghostrunner.

Die Demo ist bereits auf Xbox One und Switch verfügbar und folgt zu einem späteren Zeitpunkt auch für PS4. Bekommt damit einen Vorgeschmack, in dem ihr durch das erste Level von Ghostrunner hetzt seine Bestzeit mit anderen Spielern vergleicht. Optimiert im Anschluss eure Wege, lernt die Sichtlinien eurer Gegner und meistert die Kunst des Wallrunning gepaart mit extremer Präzision.

Werdet im vollständigen Spile zum Ghostrunner, einem agilen cybernetischen Ninja, der mit einem tödlichen Katana und einem Greifhaken bewaffnet ist. Springe von Dach zu Dach und schlitze dich durch Cyborgs in One-Hit-One-Kill-Gefechten. Solltest du scheitern, verlierst du durch das sofortige Respawnen nicht dein Momentum. Meistere die Wege der Klinge, lerne mächtige neue Fähigkeiten und entdecke die dunklen Geheimnisse hinter der letzten überbliebenen menschlichen Turm-Stadt.

Ghostrunner ist ab sofort für PlayStation 4 erhältlich.