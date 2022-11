God of War Ragnarök – Behind-the-Scenes widmet sich der Barrierefreiheit

Zu den verbesserten Features gehört die erweiterte Kampfhilfe, wodurch die Kamera bereits beim Schwingen der Waffe einen Gegner zentriert, das komplett individualisierbare Controller-Layout, der Sammlermodus, in dem sammelbare Gegenstände besser aus der Umgebung hervorgehoben werden, der Hochkontrastmodus, bei dem Charaktere und Gegner in leuchtenden Farben dargestellt werden sowie eine Navigationshilfe, mit einem anpassbaren Kompass-System.

„Das Feedback resultierte in der Entwicklung und Verbesserung vieler Features, die auf den ersten Blick teilweise trivial erscheinen, aber den Betroffenen ein unüberwindlich erscheinenden Hindernis aus dem Weg räumten, um God of War: Ragnarök nicht einfach nur spielen zu können, sondern im vollen Umfang zu erleben.“

Das Ziel des Teams von Santa Monica Studio war es, jedem das Spielen von God of War Ragnarök zu ermöglichen, ohne dass persönliche Einschränkungen ein Hindernis darstellen. Dies wurde in enger Zusammenarbeit mit der Barrierefreiheits-Community geschaffen, deren Mitglieder als Tester und Ratgeber früh in den Entwicklungsprozess integriert wurden.

