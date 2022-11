God of War Ragnarök – Behind-the-Scenes zeigt, wie Christopher Judge zu Kratos wird

In der fünften Episode richtet man den Fokus auf die Darsteller, Stunt-Performer und internationale Synchronsprecher, und wie sie in die Haut von Kratos schlüpfen. Unter anderem erzählen die englische Stimme und Motion Capture-Darsteller von Kratos, Christopher Judge, Stunt Performer Eric Jacobus sowie einige der internationalen Sprecher von Kratos von ihren Erfahrungen während der Produktion.

Im jüngsten Behind-the-Scenes Video zu God of War Ragnarök rückt Sony heute den Cast hinter den Charakteren in den Mittelpunkt, allen voran Christopher Judge als Kratos.

