Call of Duty: Modern Warfare II & Wazone 2.0 – Battle Pass Trailer

Wie schon einmal erwähnt, verläuft der Battle Pass diesmal nicht linear, sondern in separaten und mehreren Sektoren und Untersektoren. Dadurch können Spieler selbst bestimmen, welchen Weg sie gehen und können so gezielt Gear freischalten. Sobald alle fünf Belohnungen in einem Sektor abgeschlossen wurden, wird eine neue freigeschaltet. Der Basis-Battle Pass enthält hingegen 20 kostenlose Items.

Vor dem morgigen Start von Call of Duty: Warzone 2.0 wirft Infinity Ward heute schon einmal einen Blick auf den Battle Pass, der mit der Season One einher geht.

