God of War Ragnarök bekommt eigenen DualSense Controller, neues Gameplay

Sony hat beim heutigen State of Play doch noch für eine kleine Überraschung gesorgt, die während des Events einen DualSense Controller im Design von God of War Ragnarök vorgestellt haben. Obendrauf gibt es neue Gameplay-Szenen.

Zu diesem schreibt man, dass der DualSense Wireless-Controller in limitierter Auflage verfügbar sein wird. Das Design ist von der nordischen Welt Midgard inspiriert und zeichnet sich durch seinen zweifarbigen Look in kühlem Blau auf frostigem Weiß aus. Im Detail wird der Controller durch eine Bären- und Wolf-Insignie verziert, die als Zeichen für Kratos und Atreus stehen.

DualSense Controller God of War Edition

Der DualSense Controller in der God of War Ragnarök Edition wird zum Release des Spiels am 09. November verfügbar sein. Zum Preis hat sich Sony nicht weiter geäußert, der aber im üblichen Rahmen liegen dürfte, also bei 70 bis 80 EUR..

Das Spiel ist hier übrigens nicht enthalten und muss separat erworben werden, wie Sony hinweist.

Neues God of War Ragnarök Gameplay

Außerdem gab es neue Gameplay-Szenen aus dem Action-RPG zu bestaunen. Erneut begeben sich die beiden Krieger darin auf eine epische und unbeirrbare Reise, während Kratos und Atreus damit kämpfen, sich festzuhalten und loszulassen.

Als Spieler wird man Zeuge der sich verändernden Dynamik ihrer Beziehung, während sie sich auf den Krieg vorbereiten; Atreus hungert nach Wissen, um die Prophezeiung von „Loki“ zu verstehen, während Kratos darum kämpft, sich von der Vergangenheit zu befreien und der Vater zu sein, den sein Sohn braucht. Währenddessen beobachten die Augen von Asgard jede ihrer Bewegungen.

Als Spieler reist man dabei durch gefährliche und atemberaubende Landschaften und muss sich verschiedensten feindlichen Kreaturen, Monstern und nordischen Göttern stellen, während Kratos und Atreus nach Antworten und Verbündeten suchen,

Die Vorbestellungen zu God of War Ragnarök sind ab sofort möglich.