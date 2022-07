God of War Ragnarök – Ein Blick auf die Karte der Spielwelt

God of War Ragnarök erscheint offiziell am 09. November, während die Vorbestellungen am 15. Juli live gehen.

Game Director Cory Barlog befürchtete allerdings auch genau diesen Zeitraum, mit dem Verdacht, dass Sony unbedingt in das Weihnachtsgeschäft wollte. Später ruderte er dann wieder zurück und ergänzte, dass der Termin am Besten für alle Seiten wäre.

Klar erkennbar ist diesmal Surtr in Muspelheim und der Bifrost in Asgard. Ebenso kann man Nifelheim ausfindig machen, das nach ersten Einschätzungen etwas eisiger daher kommt, als noch 2018. Weitere Orte sind wohl Skol und Hati, Vanaheim, Garm und Asgard. Die vollständige Auflösung gibt es dann spätestens mit dem Release im November.

Diese wird der Collector’s Edition in Stoffform beiliegen und enthüllt die neun Welten, die man God of War Ragnarök besuchen wird. Dazu gehören auch die Reiche, die im Ableger von 2018 auf den Weltenbaum Yggdrasil zwar zu sehen waren, aber nicht betreten werden konnten.

Im Zuge des Collector’s Edition Reveal von God of War Ragnarök in der vergangenen Woche hat man erstmals auch einen Blick auf die Karte der Spielwelt geworfen.

