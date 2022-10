God of War Ragnarök – Previews prophezeien mehr vom Gleichen, aber mit 120fps

In diesen Minuten gehen einige Previews zu God of War Ragnarök online, die in Teilen doch überraschen. Technisch trumpft man zwar wieder auf, nach einem waschechten Next-Gen Titel fühlt sich das Action-RPG aber immer noch nicht an.

Generell zeigen sich die ersten Vorschauberichte aus mehreren Stunden Spielzeit positiv, der ganz große Wurf könnte dennoch ausbleiben, wenn man seine Erwartungen zu hoch ansetzt. Übereinstimmend schreiben mehrere Magazine, dass sich God of War Ragnarök sehr nach dem anfühlt, was man schon in 2018 geboten bekommen hat und man sich irgendwie mehr Abwechslung gewünscht hätte. Also das nächste Action-RPG von der Stange, das einfach dort weitermacht, wo man zuletzt aufhörte?

PSU schreibt zum Beispiel über das Gameplay:

“ …deutet es auf eine Fortsetzung hin, die darauf abzielt, die Essenz ihres Vorgängers gekonnt beizubehalten und gleichzeitig mit sinnvollen und überlegten Verbesserungen darauf aufzubauen.“ PSU

Noch deutlicher wird die deutsche GamePro, die schreiben, dass sich das Spiel viel mehr nach God of War 1.5 anfühlt, da man zu wenige und echte Neuerungen sieht.

„In den ersten Stunden spielt sich Ragnarök eher wie ein God of War 1.5 statt wie ein richtiger Nachfolger.“ GamePro

Auch die Grafik bekommt teilweise Kritik geboten, die zwar als hübsch angesehen wird, ein echtes Next-Gen oder inzwischen New-Gen Spektakel ist es aber nicht geworden. Die Erwartungen solle man daher nicht allzu hoch schrauben, wie Push Square anmerkt:

„Es sieht gut aus – manchmal künstlerisch erhaben – aber vielleicht nicht der PS5-Showstopper der neuen Generation, auf den man gewartet hat.“ PushSquare

God of War Raganrök

God of War Ragnarök mit 120fps Mode

Immerhin versucht man aus God of War Ragnarök das herauszuholen, was diese Generation im Grunde definieren soll. Dazu gehört auch ein 120fps Mode, der ebenfalls mehrfach erwähnt wird. Demnach hat man die Wahl zwischen 4K/30FPS Locked, 60 FPS Locked, 4K/40FPS Locked und 120 FPS bei wohl geringer Auflösung.

Voraussetzung für den 120fps Mode ist ein entsprechender TV, der bestenfalls auch VRR unterstützt, um potentielle Schwankungen aufzufangen.

Offiziell erscheint God of War Ragnarök am 09. November 2022. Eindrücke aus dem Spiel liefert auch der offizielle PlayStation Blog in seinem Hands-On.