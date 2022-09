Im aktuellen Spot taucht das Duo in die Welt von God of War ein, wo Rick die Rolle von Kratos übernimmt und sich mit passender Kriegsbemalung versehrt. Allerdings weigert er sich später die legendäre Axt zu benutzen, um damit Morty zu helfen, da sie dadurch ja schmutzig werden würde. Lieber überlässt er es den Geiern im Hintergrund.

Rick and Morty scheinen aus der aktuellen Werbelandschaft kaum wegzudenken zu sein, die derzeit für God of War Ragnarök ein wenig die Trommel rühren.

