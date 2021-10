God of War Ragnarök wird in 11 Sprachen vollständig synchronisiert

Die Santa Monica Studios haben jetzt die unterstützten Sprachen in God of War Ragnarök bestätigt, das in 11 verschiedenen Sprachen vollständig synchronisiert wird.

Dazu gehört auch Deutsch in Text und Voiceovern, natürlich Englisch, Französisch, Japanisch, Spanisch und Russisch. Sprachen wie Chinesisch, Koreanisch oder Thai werde zumindest noch via Text unterstützt. Anbei die vollständige Liste:

Full Localization [Voice Over + Text]

Arabic

English

French

German

Greek

Italian

Japanese

Polish

Portuguese [European]

Portuguese [Brazilian]

Russian

Spanish [European]

Spanish [Latin American]

Text Only

Chinese [Simplified]

Chinese [Traditional]

Croatian

Czech

Dutch

Hungarian

Korean

Thai

Turkish

God of War Ragnarök, das 2022 erscheint, erzählt erneut eine aufregende Geschichte über den Kriegsgott und seinen Sprössling Atreus . Fans der nordischen Mythologie können sich mit Freya und Thor zudem auf zwei ganz besondere Antagonisten im Spiel freuen. Gegen diese und weitere Herausforderer wehren sich Kratos und sein Sohn Atreus noch immer mit mächtigen Waffen – stets auf der Suche nach Antworten.

God of War Ragnarök erscheint 2022.