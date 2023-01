Google & Invidia äußern Bedenken gegen geplante Activison-Übernahme

Die beiden Tech-Giganten glauben, dass durch diesen Deal eine erhebliche Wettbewerbsverzerrung in der Spieleindustrie entsteht, womit man die angestrebte Klage der FTC stützt. In einer geplanten Anhörung im August können Google und Nvidia ihre Bedenken offiziell äußern, die dort als mögliche „Zeugen“ geladen werden könnten.

What do you think?