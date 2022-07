Jim Gordon hat sein Leben für Gotham gegeben und jetzt will sie sicherstellen, dass er es nicht umsonst tat. Nach einer Auseinandersetzung, die Barbara in den Rollstuhl versetzte, wurde sie Oracle, eine mächtige Informations- und Kommunikationsexpertin. Mit umfangreichem Training und Rehabilitation erholte sie sich von ihren Wunden und kehrte als Batgirl in den aktiven Dienst zurück.

Batgirl ist die Heldin, die Gotham braucht, denn die Stadt hat immer noch eine Fledermaus. Batgirl wird dafür sorgen, dass jeder es weiß. Der Schutz von Menschen liegt ihr im Blut und wird immer ein Teil von ihr sein, unabhängig von ihrer Identität. Die Menschen in Gotham brauchen ein Symbol, an das sie glauben können, und niemand ist besser als Batgirl, um dieses Symbol zu sein.

What do you think?