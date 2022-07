Resident Evil Village Gold Edition – Trailer zeigt den Mercenaries-Mode, Charaktere & mehr

Chris Redfield -der legendäre BSAA-Agent verfügt über einen ernsthaften, geraden Schlag, der ihn nicht nur aus Situationen befreien kann, in denen er zwischen einem Felsen und einer harten Stelle feststeckt, sondern auch seine Ansturm-Anzeige in Eile aufbaut. Wenn Onslaught aktiv ist, bewegt sich Chris blitzschnell und lädt nach. Chris kann auch Unterstützung vom Hound Wolf Squad anfordern, indem er seinen Zielorter verwendet, um feindliche Positionen zu lokalisieren und Unterstützungsschläge anzufordern.

Lord Karl Heisenberg besitzt seine eigenen elektrisierenden Kräfte. Ausgestattet mit einem massiven Hammer und der Fähigkeit, magnetische Ströme zu manipulieren, kann Heisenberg seine Angriffe aufladen. Die furchterregenden Kreationen aus Heisenbergs Fabrik, Soldat Jets, schließen sich ihm ebenfalls an. Heisenberg kann auch die Bewegungsgeschwindigkeit ausgleichen, um zu sehen, woraus Feinde bestehen, indem er sie mit seinem Magnetfeld anzieht, oder eine Show bieten, die jeder genießen kann, indem er Altmetall wie Sägeblätter in ihre Richtung schleudert.

Lady Dimitrescu überragt ihre Feinde, in dem sie ihre 2,70 m große Statur gegen Lykaner oder andere Feinde einsetzt, die das Pech haben, ihren Weg zu kreuzen. Im Kampf baut Lady Dimitrescu eine Nervenkitzelanzeige auf, indem sie Gegner mit ihren rasiermesserscharfen Klauen in Stücke schneidet. Dadurch kann sie spezielle Aktionen ausführen, wie Feinde niederzuschlagen oder ihre Töchter zu beschwören.

Darin schließen sich Ethan Winters in „The Mercenaries Additional Orders“ neue Charaktere an, darunter Lady Dimitrescu, Lord Karl Heisenberg und Chris Redfield, die man heute näher vorstellt. Mit“Bloody Village” und “Bloody River” kommen zudem zwei neue Stages hinzu.

