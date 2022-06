Resident Evil Village – Gold Edition, Story-DLC & mehr enthüllt

Auf dem heutigen Capcom Showcase hat Capcom spannende Neuigkeiten zu Resident Evil Village enthüllt, darunter den versprochenen Story-DLC, eine Gold Edition und neue Inhalte für den Mercanaries-Mode.

Der Story-DLC nennt sich Shadow of Rose und erscheint am 28. Oktober 2022 zusammen mit der Gold Edition von Resident Evil Village. Darin folgt man Rose, der Tochter des Protagonisten aus dem Hauptspiel, Ethan Winters. Rose ist darin ein Teenager und unterstützt irgendwie Chris Redfield, ebenso enthüllt der Trailer, dass Ethan am Ende des Spiels noch am Leben ist und somit wohl einen Auftritt in Shadow of Rose haben wird.

„Shadows of Rose spielt 16 Jahre nach den Ereignissen von Resident Evil Village und ist eine neue Geschichte, die Rose Winters, der Tochter der Hauptfigur Ethan, folgt, während sie mit ihren schrecklichen Kräften kämpft. Auf der Suche nach einem Heilmittel erforscht und überlebt man ein verzerrtes und mysteriöses Reich im Bewusstsein der Megamycete.“ Capcom

Third-Person Mode bestätigt

Eine weitere Neuerung, die mit der Gold Edition und einem entsprechenden Update umgesetzt wird, ist die Third-Person-Ansicht, die von den Fans gewünscht wurde. Diese setzt man nun ebenfalls um, vermutlich mit einem kostenlosen Update.

Was den Mercenaries Mode angeht, stoßen neue spielbare Charaktere hinzu, darunter Lady Dimitrescu, Heisenberg und Chris Redfield. Der Mercenaries Mode steht im Spiel zur Verfügung, sobald man die Kampagne abgeschlossen hat.

Highlights der Gold Edition

Im Third-Person-Modus kannst man den Haupt-Story-Modus aus einer neuen Perspektive erleben.

Die Mercenaries Additional Orders führen neue spielbare Charaktere und Stufen ein.

Shadows of Rose setzt die Geschichte von Ethans Tochter Rosemary fort

Abschließend wurde außerdem noch einmal die geplante Umsetzung für PlayStation VR2 erwähnt, sowie der Release von Resident Evil Re:Verse am gleichen Tag. Weitere Infos dazu folgen in den kommenden Monaten.