Gran Turismo 7 – Jubiläums-Update mit World Finals Extras vorgestellt

„Es ist ein besonderer Zeitpunkt, dieses Finale auszurichten, denn es markiert den Beginn der Feierlichkeiten zum 25-jährigen Bestehen von Gran Turismo, und ich werde während der Veranstaltung auf der Bühne diese 25 Jahre Revue passieren lassen und einen Blick in die Zukunft werfen. Seit dem ersten Gran Turismo war es immer mein Bestreben, eine konkurrenzfähige, globale Meisterschaft zu entwickeln. Deshalb freue ich mich schon sehr darauf, am Wochenende unsere Weltmeister zu krönen, und ich bin mir sicher, dass wir unglaubliche Rennen erleben werden.“

What do you think?