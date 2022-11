God of War Raganrök – So steht es um einen potenziellen DLC

Ob man generell wieder zu God of War zurückkehren wird, ist ebenso noch offen. Ginge es nach den Santa Monica Studios, sei nichts verkehrt daran, nur an dieser Serie zu arbeiten . Gerüchteweise könnte es Kratos als nächstes nach Ägypten ziehen .

Die Santa Monica Studios sind ohnehin nicht dafür bekannt, dass sie bisher an größeren Erweiterungen gearbeitet haben. Derzeit befinden sich mehrere Projekte in Arbeit, von denen noch unklar ist, welches man zum nächsten großen Projekt pushen wird.

„Ich weiß nicht so recht, verdammt, dieses Spiel ist schon so groß“, sagte Williams. „Ich denke, wir haben alles, was wir hatten, hineingesteckt, also würde ich mich nicht darauf verlassen.“

Auch in dem Fall ist die Antwort eher ernüchternd oder recht ähnlich wie der nach einer Fortsetzung, wonach man mit God of War Raganrök alles erzählt hat, was man erzählen wollte. Einen DLC oder ähnliches wird es somit tendenziell nicht geben.

What do you think?