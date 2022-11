Nach God of War Ragnarök: Als Nächstes bitte Ägypten! Erste Hinweise gibt es schon

God of War Ragnarök ist der zweite und bereits letzte Teil der nordischen Saga. Und während mir die emotionale und epische Reise von Kratos und Atreus noch immer nicht aus dem Kopf geht, muss ich auch zugeben, dass ich jetzt schon über die nächste Götterkultur nachdenke, die sich vor dem Geist Spartas fürchten muss. Schließlich sind sämtliche Mythologien im God-of-War-Universum miteinander verwoben.

Die ägyptische Mythologie ist ein Szenario, welches ich und viele andere Fans von God of War wünschen, und das könnte tatsächlich passieren – oder viel eher erneut passieren. Denn Kratos war bereits in Ägypten. Und erste Hinweise auf eine Wiederkehr gibt es auch.

God of War: Ägypten immer wieder angedeutet

In God of War Ragnarök könnt ihr nämlich sogenannte „Geraubte Schätze“ finden, sechs Stück an der Zahl. Das sind Schätze aus fernen Landen, anderen Mythologien. So könnt ihr beispielsweise eine Lyra finden, ein antikes Musikinstrument aus Kratos‘ Heimatland Griechenland.

Viel interessanter sind aber die auffindbaren Objekte anderer Kulturen. Eines davon ist das Anch, ein ägyptisches Symbol, und der dazugehörige Text ist sehr auffällig.

Anch-Symbol in God of War Ragnarök. (Bildquelle: PlayFront)

„Ein Symbol, das für das Konzept des ‚Lebens‘ steht. Es stammt aus einem Land, das ich schon lange einmal bereisen wollte. Die Zivilisation, die dieses Artefakt hervorgebracht hat, soll alt und dennoch technologisch fortgeschritten sein. Dort verehrt man Götter, die halb Mensch, halb Tier sind und, soweit ich gehört habe, mit Weisheit und Demut regieren. Andererseits sollte man nie zu viel auf derlei Gerede geben – schon gar nicht, was Götter angeht.“

Während andere Beschreibungen ähnlich informativ sind, vermittelt dieser Text zusätzlich das Gefühl, dass die Entwickler auf einer Meta-Ebene sprechen. Als wolle man für das nächste Kapitel den Schauplatz Ägypten andeuten. Außerdem wäre es nicht das erste Mal, dass Santa Monica Studios auf die ägyptische Kultur anspielt. Bereits in God of War (2018) konnte man in Tyrs Schatzkammer eine Pharaonenkrone finden, die sich Atreus sogar auf den Kopf setzt. Weitere Anspielungen wie Symbole waren vereinzelt im Spiel zu finden.

Es wäre nicht Kratos erster Besuch in Ägypten

Dieser und andere Texte über „Geraubte Schätze“ sind übrigens von Mimir verfasst. Kratos war nämlich bereits in Ägypten, allerdings wurde das in keinem Spiel behandelt, sondern findet in einem Comic statt.

In Fallen God reist Kratos nach Ägypten, um seiner schrecklichen Vergangenheit zu entfliehen und die Chaosklingen loszuwerden. Es spielt nach den Ereignissen von God of War 3 und vor seinem neuen Leben im Norden.

Eine erneute Reise ins Alte Ägypten, in dem Kratos alte Bekannte trifft wie Horus, könnte ich mir gut vorstellen. Oder man springt zurück in die Vergangenheit und erzählt die Story der Comic-Reihe in mehreren Spielen und erweitert diese. Oder man wagt einen ganz neuen Start mit einem Reboot, aber erzählt die Geschichte in Ägypten.

Die ägyptische Mythologie hat spannende Götter zu bieten, wie den Sonnengott Ra oder dem Gott des Todes Anubis. Ich würde gerne mehr über das Alte Ägypten erfahren … und nebenbei ein paar Götter herausfordern. Aber vor allem hoffe ich, dass es wieder eine starke und gefühlvolle Erzählung wird, denn das hat God of War Ragnarök großartig hinbekommen.

Wie das Ganze aussehen könnte, zeigt der YouTube-Kanal TeaserPlay, der mit der Unreal Engine 5 herumexperimentiert und beispielsweise das hier kreiert:

God of War geht weiter – wie, ist aber noch ungewiss

Santa Monica Studios wird sich wahrscheinlich erstmal nicht von God of War lösen und die Reihe um weitere Geschichten und neue Abenteuer erweitern; das hat Game Director Eric Williams angedeutet.

Ob die nächste Saga tatsächlich in Ägypten spielt, wird man aber wohl nicht so schnell preisgeben. Tatsächlich ist auch ein weiteres Spiel in der nordischen Mythologie denkbar. Obwohl das Entwicklerteam bewusst mit nur zwei Spielen die Geschichte von Kratos und Atreus sowie den nordischen Göttern abschließen wollte, ist es Ragnarök-Producer Cory Barlog, der ein weiteres Spiel rund um Loki und Jörmungandr, der Midgardschlange, anteast. Weitere Infos dazu lest ihr in unserer News. Barlog selbst arbeitet aber an einem noch unangekündigten Projekt.

Ich hoffe sehr, dass wir irgendwann Kratos in Ägypten spielen dürfen. Ob als Reboot, Sequel oder Prequel – mir ist alles Recht. Hauptsache die Götterprügelei geht weiter!