God of War – Creative Director deutet neues Spiel an

Die Santa Monica Studios möchten jedenfalls weitere Spiele im God of War-Universum entwickeln, wie kürzlich erst betont . Derzeit befinden sich verschiedene Ideen in Arbeit, die man diskutiert und potenziell umsetzen möchte. Nähere Details dazu gibt es bislang aber keine.

Gemäß diesen Hinweisen könnte sich das nächste Spiel also im Loki drehen, wobei man Kratos als inzwischen altem Mann auch mal eine Pause gönnen könnte. Nathan Drake wurde schließlich aus den gleichen Gründen in Rente geschickt.

„Im 2018 Spiel diskutieren Kratos, Atreus und Freya über Jormungandr, als sie mit der Gondel fahren, bevor sie nach Alfheim kommen“, so Barlog „Sie spricht darüber, wie Jormy eines Tages einfach auftaucht und niemand weiß, warum/wie. In Ragnarok schließen wir diese Schleife, die es mit Loki verbindet. Aber wie er in die Vergangenheit zurückgekehrt ist … naja … das ist eine Geschichte für ein anderes Spiel.“

Dass es mit dem Franchise irgendwie noch weiter geht, deutet der Creative Directory Cory Barlog in einer Twitter-Diskussion an. Zumindest scheint man noch einige Ideen zu haben, wohin die Reise als nächstes gehen könnte.

Mit God of War Ragnarök ist die Saga in der nordischen Mythologie rund um Kratos vorerst beendet. Ein neues God of War-Spiel wird allerdings schon angedeutet.

