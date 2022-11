Seagate God of War Ragnarök Limited Edition Game Drive im eiskalten Design

Als besonderer Eyecatcher ist auch die hauseigene Software von Seagate und die integrierte RGB-Leiste an der Vorderseite des Gehäuses mit an Bord, die sich individuell gestalten lässt. Verschiedene Farben und Muster sind wie gewohnt Vorauswahl möglich, aber auch eine Farb- und Bewegungseinstellungen lassen sich über die Software anlegen.

Neben den technischen Daten liegt das Augenmerk von Seagate bei diesen Game Drives auf besonderen Features. Das betrifft insbesondere die Optik im Stile des Kriegsgott, wobei man sich diesmal an den neun Königreichen aus God of War Ragnarök inspirieren ließ.

Passend zum Release von God of War Ragnarök ist auch Seagate wieder mit an Bord, die einen Limited Edition Game Drive im Design des Spiels vorgestellt haben.

