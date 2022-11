Hardware-Check: Seagate FireCuda Gaming HDD Spider-Man Special Edition

Kaum jemand kommt heutzutage noch mit dem Speicher in seinem Laptop oder seiner Konsole aus. Während PS5-Titel auf die intern verbauten M.2 SSD setzen, reicht für die meisten Dateien oder auch für PS4-Titel eine klassische, externe USB-Festplatte. Wer keine Lust auf langweilige Mainstream-Platten hat, für den bietet Seagate immer mal wieder eine stylische Alternative: Die „Seagate FireCuda Gaming Hard Drive Spider-Man Special Edition“ soll sich mit verschiedenen Features abheben und dabei alle Bedürfnisse bedienen.

Bereits die Horizon Edition (unser Hardware-Check) zuvor in diesem Jahr entwickelte sich zu einem echten Eyecatcher unter dem Zubehör, den wir nicht mehr missen wollen. Nun wollen wir wissen, wie sich die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft schlägt.

Der perfekte Gaming-Desk im Spider-Man Look

Die Leistung

Im Inneren des 2,5″-Gehäuses steckt eine 2 TB HDD-Festplatte mit einem USB 3.2 Gen1 Abschluss samt passendem Kabel. Dank diesem Anschluss ist neben der Stromversorgung über USB auch ein Datentransfer von bis zu 5Gb/s möglich, was für die normalen Anwendungen durchaus reichen sollte. Hinderlicher ist hier eher, dass es sich um eine HDD, statt einer SSD handelt, denn während eine SSD Schreib- und Lesegeschwindigkeiten von durchschnittlich bis zu 550Mb/s erreicht, kommt die „Seagate FireCuda Gaming Hard Drive Spider-Man Special Edition“ auf maximal rund 130-135 Mb/s und steht damit leicht hinter den durchschnittlichen 160 Mb/s moderner HDD-Festplatten. Als externe Lösung für die PS5 oder PS4 reicht sie dennoch allemal aus.

Die genauen Abmessungen betragen 39mm x 137,5mm x 186,5mm (Länge x Breite x Höhe) bei einem Gewicht von 167g, wodurch die Festplatte wenig Platz einnimmt und auch problemlos transportiert werden kann.

Entgegen der Horizon Edition gibt es die Spider-Man Version nur in der 2TB Version, was laut Seagate für bis zu 30 PS5 oder 50 PS4 Spiele reichen soll. In der Realität würde ich da jedoch etwas weniger kalkulieren, wenn es sich nicht ausschließlich um kleine Indie-Titel handelt.

Die Features

Neben den puren Eckdaten verwöhnt Seagate seine Kunden auch mit einigen besonderen Features. Das Auffälligsten dürfte dabei die besondere Optik im Stile der freundlichen Spinne aus der Nachtbarschaft sein – und genau hier liegt auch die eigentliche Idee dahinter.

Wir bekommen in unserer Ausführung den klassischen Peter Parker Spider-Man auf rotem Untergrund mit Netzoptik geboten, wer möchte kann aber auch auf ein Layout mit Miles Morales oder Gwen Stacy zurückgreifen. Alle drei Ausführungen machen einiges her und können lassen sich absolut sehen.

Seagate FireCuda Gaming Hard Drive Spider-Man Special Edition

Um das ganze noch mehr in Szene zu setzen lässt sich über die hauseigene Software von Seagate die integrierte RGB-Leiste an der Vorderseite des Gehäuses im Rahmen der Möglichkeiten gestalten. Verschiedene Farben und Muster sind als Vorauswahl möglich, aber auch eine Farb- und Bewegungseinstellungen lassen sich über die Software anlegen. Man mag davon halten, was man möchte, aber das ist bestimmt ein Feature, dass der ein oder andere durchaus zu schätzen weiß und dadurch seine Platte bestimmt gezielter platzieren wird.

Damit wir uns genau so sicher fühlen können wie die Einwohner von New York spendiert uns Seagate mit dem Kauf der Platte seinen „Rescue Data Recovery Services“ zur Datenwiederherstellung in jeglichen Lebenslagen ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung, damit wir bei unerwartetem Datenverlust durch technische Defekte, Unfälle oder Naturkatastrophen weiterhin auf der sicheren Seite ist. Seagate verspricht eine Erfolgsquote von 95% bei der Wiederherstellung, ein Wert, der sich sehen lassen kann!