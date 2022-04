Hardware-Check: Seagate Game Drive – Horizon Forbidden West Limited Edition

Jeder Konsolen-Spieler wird früher oder später bereits mal an den Punkt angelangt sein, an dem man sich entscheiden musste, welches Spiel auf der Konsole nun das zeitliche Segnen muss, um Speicherplatz für neue Spiele zu schaffen. Allen voran in der heutigen Zeit, in denen ein riesiger Titel nach dem anderen kommt und hierbei auch keinen Halt vor gigantischen Updates macht, gerät man beispielsweise mit dem Speicher von nur knapp 700GB auf der PS5 schnell an seine Grenzen.

Die externen Festplatten, die in diesem Falle Abhilfe leisten sollen, gibt es zwar schon seit PS3-Zeiten, sind nun aber gefragter denn je. Seagate ist hier nicht nur mit ihren internen und externen Lösungen ganz vorn mit dabei, nun kommt auch eine brandneue externe Festplatte im Stile von Horizon Forbidden West auf den Markt und bietet je nach Version 2 TB oder 5 TB.

Seagate 5TB Game Drive

Ausgepackt

Die Box kommt mit einer wertigen Verpackung aus Pappe daher und ist selbst auch im Design des Spiels gehalten. Inhaltlich hat man sich hier mehr oder weniger auf das wesentliche beschränkt, denn neben der Festplatte selbst und dem zugehörigen USB-Datenkabel, finden sich in einer weiteren kleinen Box die Bedienungsanleitung und den Umschlag für die Garantie. Als nette Kleinigkeit liegt hier noch ein kleines Blatt mit verschiedenen Stickern im Stile des Spiels bei, immer schön!

Offizielle Specs:

Kapazität: 2 TB oder 5 TB

Abmessungen L x B x T: 4.51 Zoll x 3.07 Zoll x 0.809in

Gewicht: 257g

USB 3.0-Kabel: 45,72 cm

2 TB: Speicher für +30 PS5-Spiele oder +50 PS4-Spiele

5 TB: Speicher für +60 PS5-Spiele oder +100 PS4-Spiele

Offiziell durch Sony lizenziert

Für PS4 sehr gut, für PS5 Geschmackssache

Es ist wahrscheinlich eine sehr persönliche Ansicht, wie man das optisch so findet, wenn da ein kleiner Klotz vorne an der Konsole hängt. Mir fiel direkt nach Anstecken des Geräts auf, dass die 5TB Festplatte im Gesamtbild dann doch etwas störend wirkt und das trotz der sehr hochwertigen Aufmachung und dem äußerst gelungenem Horizon-Design. Das ist in erster Linie aber auch dem massiven Speicher geschuldet, denn 5TB müssen irgendwo Platz finden. Die 2TB Edition kommt dementsprechend etwas schlanker daher. Mit den Äußerlichkeiten wollen wir uns an der Stelle aber nicht zu lange aufhalten, dafür legt man sich im Endeffekt ja auch nicht eine solche Festplatte zu.

Hat man die Festplatte mithilfe des Quick Star Guides dann mit der Konsole verbunden, wird einem an der PS5 schnell eine Sache bewusst, die für mich im Endeffekt ein ausschlaggebender Punkt für die Kaufentscheidung wäre. Wo eine PS4 auch die Möglichkeit bietet, Spiele direkt von der Festplatte aus zu spielen, dort hat eine PS5 das Problem, dass lediglich im internen Speicher befindliche Spiele gespielt werden können, wenn es sich um PS5 Titel handelt. PS4 Spiele können wie gewohnt direkt vom externen Speicher geladen werden. Das bedeutet, dass für ein PS5 Spiel auf der Festplatte immer wieder die Daten hin- und hergeschoben werden müssen, wenn man es spielen möchte.

Seagate Game Drive Limited Edition

Dies liegt zwar an der hohen internen Lesegeschwindigkeit der neusten Konsole und ist damit kennzeichnend für die fortschrittliche Technik, ist in der Praxis dann aber trotzdem schnell relativ nervig. Sinnvoller ist es an der Stelle wahrscheinlich, sich eine interne SSD für die PS5 zuzulegen und mit ein paar Schraubendrehern direkt den internen Speicher zu erweitern.

Je nachdem, wo man die Festplatte einsetzen möchte, liegt der größte Vorteil im externen Game Drive von Seagate darin, unzählige Spiele auszulagern und nicht immer wieder neu herunterladen zu müssen. Angesichts der umfangreichen PS4 Bibliothek, findet sie hierin der perfekte Anwendungsbereich.

Fazit