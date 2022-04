Nach einer ausgedehnten Early Access-Phase erscheint der knallbunte KoOp-Shooter Arcadegeddon nun final im Juli. Gleichzeitig werden damit jede Menge neue Inhalte verfügbar sein.

In Arcadegeddon müssen die Spieler die örtliche Spiele-Arcade vor dem bösen Megakonzern Fun Fun Co retten. Fun Fun Co hat es darauf abgesehen, das virtuelle Super-Game zu sabotieren, das der Arcade-Besitzer Gilly erfunden hat, um sein Unternehmen über Wasser zu halten.

Mit bis zu drei Freunden oder im Alleingang gilt es nun, das digitale Schlachtfeld zu erkunden, mehrere farbenfrohe Biome zu entdecken, im Mid-Game PvP-Herausforderungen zu gewinnen, um sich mächtigen Loot unter den Nagel zu reißen, und mit dem Juli-Update im finalen Boss-Loop auch mächtige Bösewichte zu besiegen. Im Juli erhält das Spiel zudem ein weiteres und schickes Biom.

Dazu können elf örtliche Gangs in Gilly’s Arcade rekrutiert werden, um deren Herausforderungen zu meistern und Tech-Punkte abzustauben.Diese schalten wiederum mächtige Surge Gauntlet-Fähigkeiten frei, wie das Schleudern von Feuerbällen oder das Herbeirufen von Sanitäter-Drohnen. 35 mächtige Waffen stehen einem so zur Verfügung, um die acht unterschiedlichen Feindestypen und ihre Abwandlungen (insgesamt 31 verschiedene Feinde) sowie die vier bösartigen Bosse, die sie anführen, zu besiegen. Wer sich auf den Ranglisten immer weiter nach oben arbeitet, während er die sechs Biome unsicher macht, auf den warten mit steigender Street Cred zusätzliche Herausforderungen.

„Weil es kaum physische Events gab, auf denen wir Feedback von Spielern hätten sammeln können, war der Early Access von unschätzbarem Wert für uns, um Arcadegeddon fertigstellen zu können“, sagt Charles Brungardt, CEO von IllFonic. „Danke an alle, die uns geholfen haben, dieses actiongeladene Spiel mit ihrem Feedback zu perfektionieren. Es ist noch Zeit bis zum Launch, also holt euch die Early Access-Belohnungen jetzt noch!“

Arcadegeddon erscheint für PlayStation 4, PlayStation 5 sowie via Smart Delivery auf Xbox Series X|S / Xbox One. Bis zum Release am 05. Juli kann der Titel noch zum Early Access-Preis von 19.99 EUR erworben werden. Danach kostet der Titel 29.99 EUR.