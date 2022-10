Do Not Open – Release auf PS5 & PSVR 2 angekündigt

Ursprünglich für PlayStation 4 angekündigt, hat Perp Games die Veröffentlichung des Survival-Horror-Titels Do Not Open auf PS5 ausgeweitet. Separat erscheint eine Version für PlayStation VR2.

Do Not Open ist ein Survival-Horrorspiel, das die Mechanik eines Escape Rooms nutzt. Der Protagonist Michael J. Goreng, ein berüchtigter Zoologe und Epidemiologe, ist unter immensem Druck in einer erschreckenden und bedrückenden Umgebung in einer verzerrten Version seines eigenen Hauses gefangen, während seine Frau und seine Tochter in großer Gefahr sind.

Das Ziel ist es, aus dem Haus zu entkommen, während man es mit einer mysteriösen paranormalen Bedrohung zu tun hat, die einen verfolgt, während man unter Zeitdruck Rätsel lösen muss, sich verstecken oder am Ende scheitert.

Do Not Open

Hoher Wiederspielwert garantiert

Do Not Open ist kein lineares Spiel, denn die Spieler erhalten je nach ihrer Entscheidung sowie den Ergebnissen der Tests, die sie im Laufe des Spiels bestehen, unterschiedliche Enden. Entwickler Quasar Dynamics verspricht verspricht so einen extrem hohen Wiederspielwert, denn mit jedem neuen Anlauf müssen die Spieler neue Rätsel lösen, während die Ereignisse im Haus ständig verändert werden. So können Spieler auch verschiedene Enden freischalten, um das Geheimnis zu entdecken, welches das Haus umgibt.

Die PlayStation 5 Version erscheint am 15. November in digitaler Form, gefolgt von der PS4-Version gegen Anfang 2023. Um das bestmögliche VR-Erlebnis von Do Not Open zu erschaffen, hat Nox Noctis außerdem verschlossen, das VR-Element aus der PlayStation 4-Version zu entfernen und die Ressourcen auf eine endgültige VR-Version für PlayStation VR2 zu konzentrieren.