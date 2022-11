PayStation Plus – Sony verhindert Downgrade-Option bei Black Friday Rabatt

Der Black Friday steht bei Sony auch in diesem Jahr wieder im Zeichen von PlayStation Plus, das man mit einem Rabatt von satten 25 Prozent auf alle Stufen bewirbt. Gleichzeitig verhindert man es, dass man auf eine günstigere Stufe downgraden kann.

Zwar gibt man gerne einen Nachlass, jedoch maximal nur auf die Stufe, in der man sich gerade befindet und auf keinen Fall darunter. Langfristig scheint man zu befürchten, dass man dadurch noch mehr Geld verliert, nachdem erst stolze 2 Millionen User das Abo gekündigt haben. Natürlich ist es im Interesse von Sony, dass alle am Besten die Premium-Stufe nutzen, wirklich gelohnt hat sich diese seit dem Re-Launch bisher aber nicht. Den Wunsch auf die Stufe Extra oder Essential zu wechseln möchte Sony in dem Fall aber nicht noch mit einem Rabatt belohnen.

PlayStation Plus Downgrade gesperrt

Downgrade-Option einfach nicht gewollt

Wer derzeit in der Stufe Premium unterwegs ist, bekommt den aktuellen Rabatt also nur auf die Premium-Stufe gewährt, wer Extra besitzt bekommt den Rabatt auf Extra oder Premium usw. Es gibt also keine Möglichkeit ein Downgrade durchzuführen und sein Abo weiterlaufen zu lassen. Um zukünftig von einer Rabattaktion zu profiteren, muss das aktuelle Abo zunächst auslaufen, erst dann hat man wieder alle Optionen zur Wahl. Besonders ungünstig dürfte es für diejenigen sein, die ganz am Anfang ihr Abo bis ins Unendliche gestapelt haben.

Sony kann natürlich tun und lassen was sie wollen. Dieses regelmäßige kundenfeindliche Verhalten ist allerdings nur ein weitere Spitze unter den zahlreichen Versuchen der letzten Monate, das Beste aus den Usern zu holen, nämlich deren Geld.