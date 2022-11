PlayStation Plus verliert fast 2 Millionen User seit Neustart

Obwohl die Zahl der PS5 Verkäufe anziehen, verliert Sony gleichzeitig jede Menge User mit ihrem PlayStation Plus Aboservice. Seit dem Neustart gegen Mitte des Jahres haben 1.9 Millionen User PlayStation Plus den Rücken gekehrt.

Das ist insofern interessant, da das neue PlayStation Plus alles viel besser und zugänglicher machen wollte. In den Zahlen zeigt sich das jedoch weitaus weniger, die von 47.3 Millionen auf4 5.4 Millionen gesunken ist, und zwar genau seit dem Zeitpunkt, wo das neue PlayStation Plus weltweit verfügbar war. Gleichzeitig ist auch die Zahl der aktiven PlayStation Plus User von 103 auf 102 Millionen gesunken. Einzig die Einnahmen konnten um 10 Prozent gesteigert werden, was vermutlich auf die teureren Tier-Stufen zurückzuführen ist.

Sonys Chief Financial Officer Hiroki Totoki räumte später ein, dass das im Großen und Ganzen „kein Momentum“ darstellt und man zukünftig auf eine bessere Promotion setzen wird. Gründe für den Rückgang sieht man aber auch in den eher schwachen Sommermonaten sowie im Ende der Corona-Pandemie, wo die Leute wieder vermehrt Outdoor-Aktivitäten nachgehen.

User unzufrieden mit PlayStation Plus?

Vielleicht sind aber auch die User einfach unzufrieden mit PlayStation Plus und dessen Angebot, über das sich regelmäßig beschwert wird. Obwohl Sony hier deutliche Besserungen gelobt hat, finden nur partiell echte Blockbuster den Weg zu PlayStation Plus und noch weniger Day One-Releases.

Hinzu kommt das gelegentiche Chaos unter den neuen PlayStation Plus Tier-Stufen, bei denen es hin und wieder den Eindruck erweckt, dass Sony diese selbst nicht unterscheiden kann. Zudem wird bemängelt, dass es in der teuersten Stufe Premium zu wenig Nachschub an Classic-Titeln gibt.

Nicht ausbleiben tun die ständigen Vergleiche mit dem Game Pass, der deutlich konsistenter wirkt, Day One-Release ohne Ende bietet und preislich auf dem gleichen Niveau liegt. Ein Konkurrenzprodukt möchte Sony dennoch nicht mit PlayStation Plus bieten, sondern sich klar mit einem anderen Ansatz davon abgrenzen.

Ob es tatsächlich an den schwachen Sommermonaten liegt oder die Probleme mit PlayStation Plus tiefer liegen, sieht man im nächsten Quartalsbericht. Was PlayStation Plus in diesem November zu bieten hat, lässt sich hier nachlesen.