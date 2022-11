PS5 wird 2 Jahre alt, Garantie für erste Geräte läuft ab

Die PlayStation 5 wird heute auf den Tag genau 2 Jahre alt, die am 19. November 2020 hier in Deutschland auf den Markt kam. Seitdem hat sich die Konsole über 25 Millionen Mal verkauft.

Während dies in der Regel ein freudiger Anlass ist, den man Sony auch gönnt, müssen User die Hardware nun wie ein rohes Ei behandeln, denn die Garantie bzw. Gewährleistung läuft für die Launch-Geräte mit dem heutigen Tag ab. Geht eure PS5 also kaputt, bleibt nur der Neukauf oder eine eventuelle Kulanz von Sony. Und wie schwer der Neukauf nach wie vor ist, zeigt der Blick in die Online-Shops.

Wie hoch die Chance ist, dass die PS5 bald das Zeitliche segnet, weiß wohl nur Sony anhand von internen Statistiken. Generell gab es jedoch keine größeren Ausfälle oder massenhaft Fehler zum Launch zu beobachten, weshalb man davon ausgehen kann, dass die PS5 auch weiterhin ihren Dienst verrichtet. Ausnahmen gibt es natürlich immer und von gewollten Defekten nach der Garantiezeit sollte man auch nicht gleich ausgehen.

PS5 wird 2 Jahre alt

PlayStation 5 Service & Support

Falls eure PS5 nun doch kaputt gehen sollte, lohnt sich dennoch eine Anfrage beim offiziellen PlayStation Support. Handelt es sich nur um wenige Tage, zeigen sich Hersteller oftmals sehr kulant, auch PlayStation, die die PS5 dann trotzdem noch problemlos austauschen.

Schwieriger wird es, wenn das Kaufdatum die Garantiezeit um mehrere Wochen oder Monate überschreitet. Dann sitzt man vermutlich auf einem defekten Gerät, das sich bestenfalls als Ersatzteillager verkaufen lässt. Auch dafür gibt es einen Markt, um den ein oder anderen Euro wieder zurückzuholen.

Entscheidend ist und bleibt am Ende das Kaufdatum und eine gültige Rechnung, wobei Sony die ersten Inbetriebnahme der Konsole oftmals auch anhand der Seriennummer feststellen kann. Kommt es tatsächlich zum Garantie- oder möglichem Kulanzfall, ist die erste Anlaufstelle der offizielle PlayStation Support, den man unter diesem Link erreicht.

Sich an seinen Händler zu wenden, ist zwar auch eine Option, diese setzen sich letztendlich aber auch nur mit Sony in Verbindung, was den ganzen Prozess meist nur verlängert.