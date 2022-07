Gran Turismo 7 – Kooperation mit Dior für Skin Collection angekündigt

Die Kollektion besteht aus einem gelb-grauen Rennanzug, passenden Handschuhen, neu interpretierten „Diorizon“-Schuhen und einem blau-grauen Helm. Als Hommage an das Datum der ersten Modenschau von Christian Dior im Jahr 1947, die den weltweiten Erfolg der Marke besiegelte, wurde eine besondere Nummer „47“ in das Design eingearbeitet.

Im Zuge der Gran Turismo World Series 2022 an diesem Wochenende in Österreich wurde eine Kooperation zwischen Gran Turismo 7 und Dior angekündigt.

