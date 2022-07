ONI: Road to be the Mightiest Oni erscheint für PlayStation

Clouded Leopard Entertainment, Shueisha Games und Entwickler Kenei Design haben ihr Adventure ONI: Road to be the Mightiest Oni für PS5 und PS4 bestätigt, das 2022 erscheint.

Zum Spiel heißt es, dass man das Herz seines Feindes brechen muss, um seinen Stolz zurückzugewinnen. Kuuta, ein Dämon, forderte einst einen Mann zu einem Kampf heraus und wurde besiegt. Endlich auf der Insel Kisejima angekommen, müssen er und sein Partner Kazemaru, den er auf der Insel kennengelernt hat, ihre Tortur als Einheit überwinden und dabei neue Kraft schöpfen. Wird das Duo diesmal den Sieg erringen können?

Als Spieler begleitet man Kuuta auf seinem Abenteuer, um Rache an Momotaro zu nehmen, einem Dämon, der sich als Mann verkleidet.

ONI: Road to be the Mightiest Oni

Industrie-Veteranen an Bord

An der Produktion sind einige Industrie-Veteranen beteiligt, die zuvor an Projekten wie Mistwalker oder Terra Battle mitgewirkt haben, darunter Kenei Hayama, Präsident von Kenei Design.

Auch mit an Bord ist Masami Yamamoto als Producer, der zuvor die Creator Auditions für Let’s Play Games! 2006 und das PlayStation C.A.M.P. bei Sony Interactive Entertainment geleitet hat. Hier war er an einzigartigen Projekten wie dem What Did I Do To Deserve This, My Lord? Serie und Tokyo Jungle beteiligt.

„Nachdem er das Unternehmen verlassen hatte, um sein eigenes Unternehmen EPIGRAsm Inc. zu gründen, wurde ihm von Mr. Hayama die Position des Produzenten für ONI angeboten. Herr Yamamoto wurde auch Executive Advisor für das Shueisha Game Creators Camp und nahm eine neue Herausforderung im Bereich der Indie-Spiele an.“

Weitere Details zu ONI: Road to be the Mightiest Oni dürften in den kommenden Wochen folgen. Bis dahin haben wir hier den bislang einzigen Teaser angehängt.